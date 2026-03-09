Guerra en Medio Oriente: Repatrían a 248 argentinos

El Gobierno nacional informó que 248 argentinos lograron regresar al país desde Emiratos Árabes Unidos en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, que provocó cancelaciones masivas de vuelos y dejó a cientos de personas varadas.

El canciller Pablo Quirno informó a través de su cuenta de X, que el operativo se llevó adelante a través de gestiones diplomáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores junto con la embajada argentina y el consulado en ese país, en coordinación con aerolíneas y autoridades locales para facilitar la salida de los compatriotas.

Según detalló, 248 de los 416 argentinos en Emiratos Árabes Unidos ya pudieron abandonar ese país, lo que representa cerca del 60% del total de ciudadanos que habían quedado varados en medio de las restricciones de vuelos provocadas por el conflicto en la región.

Desde Cancillería señalaron que el trabajo para asistir a los ciudadanos argentinos que permanecen en la región continuará en los próximos días, ya que aún quedan compatriotas que buscan salir de los Emiratos Árabes Unidos y de otros países afectados por la escalada bélica.

Quirno aseguró que hay más vuelos programados y que el Gobierno mantiene contacto con otros argentinos varados para facilitar su retorno.