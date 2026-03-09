Llegó al país una familia salteña que estaba en Dubái

Anoche, alrededor de las 21, Ricardo León, su esposa y sus hijos arribaron al aeropuerto internacional de Ezeiza, cerrando así unas vacaciones que no olvidarán: fueron a conocer Dubái y quedaron varados por la guerra, una situación inesperada, indeseada y extremadamente alejada de la realidad de los salteños, en general, argentinos.

"Salimos de Emiratos Árabes, hicimos escala en Rio de Janeiro y recién llegamos a Ezeiza", explicó en un breve contacto Ricardo León, quien es cardiólogo.

"Era nuestro vuelo original (NDR: suspendido después del 28 de febrero tras los ataques de Irán a Dubái), pero el día 2 nosotros hicimos la gestión en la compañía aérea cuando supimos que le vuelo a Ezeiza se había reactivado", explicó.

La familia logró regresar a la Argentina toda junta, en un periplo que comenzó a las 8 hora de Emiratos (1 am de la Argentina) y llegaron anoche cerca de las 21.

"Fueron 15 horas a Rio, bajó y subió gente del avión; tuvimos dos horas aproximadamente de espera y desde ahí fueron otras 2.40 horas hasta Ezeiza", relató León.

En el vuelo que partió de Emiratos, "los argentinos no eran muchos; la mayoría eran brasileños", contó.

La familia León había viajado a Dubái el mes pasado. Llegaron a esa ciudad el lunes 16, tenían previsto pasar allí dos semanas y emprender el regreso en un vuelo fijado para el 2 de marzo a la noche. El 28 de febrero se desató la guerra y todo se alteró. Tras días de tensión y trámites, ayer pudieron regresar al país y hoy arribarán a Salta.