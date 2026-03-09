Tramos anegados en la ruta nacional 16: advierten sobre sectores con agua en la calzada

Conductores que circulan por la Ruta Nacional 16 alertaron sobre la presencia de agua sobre la calzada en distintos puntos del tramo que conecta El Galpón, El Tunal y Joaquín V. González, por lo que recomiendan transitar con extrema precaución.

Durante la mañana se reportaron al menos cuatro sectores anegados entre El Galpón y El Tunal, donde el agua cruza la cinta asfáltica y forma espejos que pueden resultar difíciles de detectar, especialmente para quienes no conocen el camino.

A este panorama se suma la actividad de tormentas entre El Tunal y Joaquín V. González, lo que podría empeorar las condiciones de circulación en las próximas horas debido al incremento del agua en la ruta y en las banquinas.

Coronel Olleros. Ruta nacional 16. Foto gentileza: Palqui, el lado salvaje de Salta.

Ante esta situación, los conductores aconsejan reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas, sobre todo durante la noche o cuando la visibilidad es baja.

Al respecto, el profesor Jorge Elías, de Palqui el lado salvaje de Salta informa en detalle: "Se recomienda extremar la precaución al transitar por la RN 16 entre El Galpón y El Tunal. (Km. 657 al 651 aprox.) Las intensas precipitaciones de las últimas horas dejaron sectores complicados, con agua, barro y condiciones muy peligrosas para circular. Conductores que pasaron por la zona hablan de una situación caótica, por lo que se pide reducir la velocidad y evitar viajar si no es estrictamente necesario. Otro lugar crítico es el ingreso a Coronel Olleros, el agua también cruza la cinta asfáltica", informó.