Diputados salteños definieron la agenda para la primera sesión del año

La Cámara de Diputados de Salta definió el Acta de Labor Parlamentaria que marcará la agenda de la primera sesión ordinaria del año, prevista para este martes 10 por la tarde. El documento establece los proyectos que los distintos bloques acordaron incorporar para su tratamiento en comisiones y eventualmente en el recinto.

Entre los temas que aparecen en el temario se encuentra una iniciativa que propone modificar el artículo 124 del Código Contravencional de la Provincia de Salta para endurecer las sanciones contra la organización de fiestas clandestinas.

El proyecto establece que serán responsables tanto los organizadores como los propietarios o poseedores del inmueble donde se realice el evento. Además, plantea criterios para graduar las sanciones según la capacidad del lugar, la cantidad de asistentes o la reincidencia. Desde la fundamentación se advierte que este tipo de encuentros sin habilitación ni control estatal pueden derivar en situaciones de violencia, abusos, accidentes o intoxicaciones, por lo que la iniciativa busca reforzar las herramientas de prevención y control.

Instalaciones de gas en las escuelas

En el área educativa, se incorporó una iniciativa que solicita una auditoría técnica integral de las instalaciones de gas en los establecimientos educativos públicos de la ciudad de Salta. El objetivo es detectar posibles fallas y garantizar condiciones de seguridad en los edificios escolares.

El acta de labor también incluye proyectos vinculados al mejoramiento de caminos rurales en comunidades del departamento Iruya y propuestas relacionadas con la conservación del patrimonio natural de la Reserva de Biosfera de las Yungas.

Además, ingresó desde el Senado una iniciativa orientada a prevenir crímenes de odio contra integrantes de pueblos originarios mediante acciones de visibilización, sensibilización y educación.

“Ley de Bases”

Otro de los proyectos incluidos en el acta es una iniciativa presentada por el bloque La Libertad Avanza denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para el Progreso y la Libertad de todos los salteños”. La propuesta plantea revisar el funcionamiento del Estado provincial, reducir su estructura y transparentar las cuentas públicas. Entre sus ejes se propone analizar la situación financiera de empresas Aguas del Norte, SAETA y REMSa.

Además, el proyecto incluye la posibilidad de privatizar empresas vinculadas al turismo provincial, como el Tren a las Nubes, el Teleférico San Bernardo y el Centro de Convenciones Salta, con el objetivo de atraer inversiones privadas y mejorar la gestión.

En materia institucional, también propone la creación de fiscalías especializadas en corrupción y un Consejo Provincial del Agua orientado a la planificación y protección del recurso hídrico.

Vale la pena aclarar que, la agenda definitiva de la sesión podría modificarse en las horas previas al inicio de la sesión.