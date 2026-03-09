Habilitaron esta mañana el paso de las chalanas, con "avivada" incluida

Fueron 3 días sin chalanas y los que viven del paso de las mercaderías estaban muy preocupado. Inclusive muchos arriesgaron sus vidas cruzando el bravo río bermejo utilizando los gomones y otras embarcaciones hechizas. Día que las chalanas no cruzan son días perdidos de trabajo y de ingresos.

La tensión era grande. Viernes, sábado y domingo el Puerto de Chalanas estuvo cerrado y "hoy, a las 8.20, de este lunes 9 de marzo, habilitaron el paso de las chalanas", informó el periodista Willi Aparicio Vázquez, desde la frontera entre Aguas Blancas y Bermejo.

"La decisión la tomaron las diferentes cooperativas de Aguas Blancas Argentina y de Bermejo Bolivia", amplió.

Si bien bajaron las tensiones por la falta de actividad, la mostaza se fue al cielo por las tarifas que comenzaron a cobrar los chalaneros. Esta mañana cobraban entre 8 y 10 mil pesos por tramo, para cruzar el bravo río.

Para poner un parámetro: los remiseros cobran 8 mil pesos para el tramo Orán - Aguas Blancas, que tiene una distancia de casi 50 km.

El riesgo de un río que aún no está calmo (ni lo estará por el momento), las banderas amarillas que provocan incertidumbre, el mal clima, las necesidades de trabajo son condimentos de una frontera caliente ya de por sí misma.

"Sabemos que hay bandera amarilla y que eso significa que en cualquier momento pueden volver a cortar el paso de las chalanas. Entonces muchos compañeros que trabajan trayendo mercadería no saben qué hacer. No sabemos si ir a la frontera porque no sabemos qué pasará. Ante esa incertidumbre yo prefiero no ir", dijo un comerciante salteño.



