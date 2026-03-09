VIDEOS. Marcha del 8M en Salta: una gran convocatoria se hizo sentir en el centro de la ciudad

La marcha del 8M en Salta se llevó a cabo este lunes en el corazón de la ciudad con una numerosa convocatoria, como sucede desde hace ya varios años. La concentración se realizó en la Plaza 9 de Julio, desde donde se recorrieron las calles céntricas, con pancartas y banderas, y con diferentes lemas como el de "Ni una menos".

La manifestación tuvo tres paradas: la primera en la sede de la Libertad Avanza, donde se realizó un fuerte escrache y los presentes cantaron contra la gestión de presidente de Milei. Luego, en la Central de Policía, la columna se detuvo por varios minutos, donde también se levantó la voz en contra de las fuerzas de seguridad. Y la última fue en la Catedral, donde las mujeres también expresaron su enojo.

Foto: Pablo Yapura.

De la marcha participaron cientos de personas, en su gran mayoría mujeres, integrantes de diferentes organizaciones feministas, con banderas políticas y particulares.

Foto: Pablo Yapura.

La protesta comenzó minutos después de las 18.30, bajo una persistente lluvia, que no opacó la euforia ni las voces que reclamaron justicia e igualdad.

"Marchamos por nuestros derechos, marcho hace 20 años, soy empleada municipal, y donde esté seguiré luchando por los derechos, tengo hijas, tengo nietas, sufrieron laboralmente y por temas familiares. Antes era peor... sigue habiendo violencia hacia la mujeres", expresó Evelyn, una de las participantes. "Esperemos que de a poco la gente vaya entendiendo. Hay muchas mujueres que están vivas para contarlo, hay muchas que no. Quiero que esto cambie, que el Gobierno se ponga las pilas", añadió.

Foto: Pablo Yapura.

Reclamo en la sede de la Libertad Avanza

La marcha se detuvo en la sede de la Libertad Avanza, sobre calle Zuviría, donde las manifestantes gritaron contra el presidente Milei. "Los derechos se nos van recortando con el presidente que tenemos", dijo Cecilia. La casa libertaria estuvo vallada y con custodia policial.

"Ni un paso a trás, ni un derecho menos", exclamó una de las mujeres que encabezaba la marcha con un megáfono, en el paso de la caravana por la Legislatura, mientras otros grupos cantaban en contra de la violencia machista.

Foto: Pablo Yapura.

Foto: Pablo Yapura.

"Soy una mamá que pide justicia", decía el cartel de una señora que muy apenada recordó a su hija, víctima de femicidio en 2023. Otro grupo reclamaba por un doble femicidio ocurrido en Cafayate a fines de 2024, cuyo caso no fue resuelto.

Foto: Pablo Yapura.

"Marchamos porque estamos cansadas de que nos maten, y este gobierno es una porquería", dijo Patricia. "Es un día de lucha", añadió la docente.

​"No se trata de odio al hombre, no estoy en conta del hombre, pero quiero derechos para mis hijas y nietas", expresó por su parte Cristina, de 63 años. "Que los derechos sean iguales", añadió la mujer que participa por tercer año consecutivo.

Fuertes reclamos frente a la Policía y la Catedral

El reclamo se intensificó en la sede central de la Policía, frente a plaza Belgrano, donde las manifestantes expusieron su bronca, y reclamaron la inacción de las fuerzas de seguridad en los casos de femicidios. Entre música, gritos y bengalas, se vivieron minutos de tensión en este sector de la marcha.

Foto: Pablo Yapura

Foto: Pablo Yapura

La columna luego se dirigó a la Catedral Basílica, donde también hubo cánticos y se desplegaron banderas, una de ellas sobre el aborto legal. Allí algunas mujeres formaron un cordón humano, mientras otras bailaban al compás de la música reproducida por altos parlantes.

A diferencia de años anteriores, la marcha frente a la Iglesia mayor de Salta fue tranquila y no se registraron incidentes.

Foto: Pablo Yapura

"Vengo de Buenos Aires, estaba dando una vuelta por acá y me enorgullece mucho, Salta es una provincia tan conservadora, y que tenga este nivel de convocatoria, muy feliz de estar acá", expresó Marcela, quien participa desde 2016. "Hubo muchos cambios, mucha lucha, todo se consiguió con mucho esfuerzo, pero en los últimos años hubo un retroceso, pero el fuego sigue estando en nosotras", cerró.

Foto: Pablo Yapura

La protesta continuó en dirección al Cabildo, donde finalmente se desconcentró, tras una caminata de expresión que duró casi una hora y media. De este modo, cientos de mujeres expresaron una vez más sus reclamos por sus derechos y continuaron pidiendo, "viva nos queremos".