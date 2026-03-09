Martín Baccaro volverá a presidir el IPS y se levantará la intervención

El médico Martín Baccaro volverá a ponerse al frente del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS). Su asunción está prevista para el 11 de marzo y marcará el fin de la intervención que atravesaba la obra social provincial, según pudo saber El Tribuno.

Con este esquema, el actual interventor del organismo, Emilio Savoy, pasará a integrar el directorio del instituto una vez normalizada su conducción.

Baccaro no es un desconocido en el organismo. Ya estuvo al frente del IPS durante la gestión del entonces gobernador Juan Manuel Urtubey, cuando asumió la presidencia de la obra social provincial en 2017.

El profesional cuenta con una extensa trayectoria en la gestión sanitaria. Entre 2000 y 2001 se desempeñó como subgerente de prestaciones especiales del PAMI. En 2002 fue secretario de Salud de la Municipalidad de Avellaneda.

Ese mismo año se incorporó al IPS, donde desde octubre de 2002 trabajó como coordinador y posteriormente fue presidente de la obra social provincial entre julio de 2003 y marzo de 2005.

Tras su paso por el organismo continuó vinculado al sistema de salud con responsabilidades en la administración de sanatorios y obras sociales. En Salta se desempeñó durante una década como gerente del Sanatorio El Carmen, cargo que ocupó hasta 2016.