Banco Macro impulsa el mercado financiero con el lanzamiento de su nueva línea de créditos en dólares 

En un contexto de creciente demanda y evolución del mercado, Banco Macro anuncia el lanzamiento de una innovadora familia de productos financieros en dólares para sus clientes Macro Selecta.

Esta iniciativa estratégica busca brindar soluciones de financiación competitivas para la adquisición de viviendas, vehículos y el desarrollo de proyectos personales, permitiendo a los clientes capitalizar oportunidades sin necesidad de liquidar sus inversiones vigentes.

Con esta propuesta, la entidad refuerza su compromiso con el desarrollo de la economía real y el fortalecimiento del sector inmobiliario mediante herramientas que trascienden el financiamiento tradicional.

Soluciones Hipotecarias:

Banco Macro presenta su nuevo “Préstamo Hipotecario en Dólares”, diseñado tanto para la compra de primera como de segunda vivienda, bajo condiciones de mercado diferenciales:

Moneda: Dólares estadounidenses (USD).

Tasa de Interés: Fija del 11,50% TNA.

Plazo: Hasta 60 meses.

Monto Máximo: Hasta USD 1.000.000.

Financiación: Hasta el 50% del valor de tasación del inmueble.

Sistema de Amortización: Francés.

Asimismo, se incorpora una alternativa exclusiva para quienes necesitan el capital de forma anticipada antes de concretar la venta de una propiedad actual.

Se trata de un Préstamo Personal en Dólares con un esquema de pago único de capital e intereses al vencimiento (12 meses) y una tasa fija del 9% TNA.

Para potenciar el sector automotriz, la entidad sumará próximamente Préstamos Prendarios en Dólares.

Esta opción estará disponible en concesionarias adheridas, ofreciendo un plazo de hasta 36 meses y con una tasa diferencial, posicionándose como una herramienta ágil para la adquisición de vehículos.

Asesoramiento y Gestión:

Banco Macro dispone de su extensa red de sucursales en todo el país para brindar atención personalizada.

Los interesados podrán contar con el asesoramiento integral de ejecutivos especializados para evaluar requisitos y condiciones de cada línea de crédito.

En Banco Macro diseñamos soluciones que responden a las necesidades reales de nuestros clientes. El lanzamiento de estas herramientas de crédito en dólares es solo el inicio de una serie de soluciones destinadas a transformar los proyectos de las personas en realidad.

Pensá en Grande, Pensá en Macro.