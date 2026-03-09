PUBLICIDAD

19°
10 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Reforma política
medio oriente en guerra
Torneo Apertura de Hockey
Boxeo
Champions League
argentina españa
crecida del Bermejo
guerra en medio oriente
Marcha del 8M
Ucasal
Deportes

Llega la revancha de los puños entre salteños y tucumanos al club Libertad

Este viernes "Bazoca" Suárez se enfrentará ante el invicto "El Chino" Mercado en la pelea estelar. Hay una grilla amateur de primer nivel.
Martes, 10 de marzo de 2026 01:10

El club Libertad se prepara para otra explosión de los puños. Es que este viernes, en el mítico estadio de Talavera 50 el mundo del boxeo volverá a escena en la temporada 2026 cuando se enfrenten en una pelea revancha la promesa salteña Facundo "Bazoca" Suárez y el invicto tucumano Walter "El Chino" Mercado.

 

Este choque de titanes será el combate de fondo en la categoría gallo en la velada del viernes que se iniciará a partir de las 21 y estará organizada por la prestigiosa promotora Tuki Box y fiscalizado por la Asociación Salteña de Boxeo.

 

Entre los explosivos14 combates amateur que animarán la noche del viernes, y en donde comenzaron a venderse las entradas anticipadas, se enfrentarán el salteño "Michi" Geron frente al tucumano "K1" Mercado en combate de semifondo de la categoría 69 kilogramos mayores.

Asimismo "El Pibe" Arias y "El Tigre" Flores, pelearán en la categoría 60 kg. juveniles, mientras que César Guitián lo hará ante "La Máquina" Rojas, en la categoría 64 kilogramos.

 

Por su parte, en la categoría 64 kilogramos cadete se enfrentarán "El Torito" Paz y "La Máquina" Gramajo, mientras que "El Espartano" Ojeda combatirá ante "El Camión" Palma en la categoría 75 kilogramos cadete, como parte de una extensa grilla de imperdibles peleas amateur entre salteños y tucumanos.

