Regresa el fútbol en Qatar y se reaviva la gran Finalissima

Después de que la Finalissima quedara en suspenso por la escalada de la guerra en Medio Oriente, esta semana volverá el fútbol en Qatar y reavivó la expectativa de que el encuentro entre Argentina y España se dispute el próximo 27 de marzo en Doha, tal como esta previsto.

Ayer la Federación de Fútbol Catarí anunció los horarios para la reanudación de la competición, que será el próximo jueves a partir de las 21.30. De esta manera, la actividad oficial retornará once días después de que la Federación suspendiera todas las competiciones en su territorio debido a la inestabilidad en la región por el conflicto bélico.

La noticia llega después de semanas de incertidumbre en torno a la Finalissima, que está programada para desarrollarse en el estadio de Lusail, pero tras los bombardeos las autoridades implicadas evaluaban cambiar de sede.

Para la UEFA "no estaba en estudio ninguna sede alternativa", más allá de que se mencionaron posibles nuevos estadios, como Hard Rock Stadium (en Miami), el MetLife Stadium (en Nueva Jersey), Wembley (Londres) y el Santiago Bernabéu (Madrid).

La incertidumbre cobró aún más trascendencia por la respuesta de Teherán, que bombardeó países vecinos, entre ellos Qatar. Con el retorno del fútbol en el país, la final entre el campeón de América y de Europa es una incógnita, aunque deberá resolverse en los próximos días.