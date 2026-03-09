Diez meses en baja: las ventas minoristas de las pymes volvieron a caer en febrero

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en febrero una caída interanual del 5,6%, lo que marcó el décimo mes consecutivo de retracción del consumo, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Según el informe, el sector también acumula un retroceso del 5,2% en el primer bimestre de 2026, lo que confirma la persistencia de un escenario de debilidad en la demanda minorista.

El dato de febrero representa un nuevo descenso luego de la baja del 4,8% registrada en enero. En los meses previos la tendencia también fue negativa: 5,2% en diciembre, 4,1% en noviembre, 1,4% en octubre, 4,2% en septiembre, 2,6% en agosto, 2% en julio, 0,5% en junio y 2,9% en mayo, mes en el que se había cortado una racha previa de cinco mediciones positivas.

Repunte mensual impulsado por el inicio de clases

Pese al retroceso interanual, el Índice de Ventas Minoristas Pymes mostró en febrero una suba mensual desestacionalizada del 2,6% frente a enero, lo que refleja un leve repunte en el consumo durante el segundo mes del año.

Sin embargo, desde CAME advirtieron que la mejora no alcanzó para compensar la fuerte caída del 4,2% registrada en enero, por lo que el balance del inicio de 2026 continúa siendo negativo.

La entidad empresaria explicó que el incremento mensual estuvo impulsado principalmente por el inicio del ciclo lectivo, que suele dinamizar las compras vinculadas a útiles escolares y otros productos asociados.

Consumo concentrado en bienes esenciales

Al analizar el comportamiento del mercado, desde la entidad señalaron que el consumo se mantuvo focalizado en productos de primera necesidad.

"Febrero registró una mejora mensual del 2,6%, influenciada por el inicio del ciclo lectivo, sin lograr revertir la caída acumulada del 5,2%", indicaron desde CAME.

Asimismo, detallaron que los hogares reorientaron su gasto hacia bienes de subsistencia y artículos escolares, en un contexto donde el presupuesto familiar continúa ajustado.

En ese escenario, los comercios observaron que la demanda operó con mayor selectividad, con consumidores que priorizan ofertas, promociones y financiamiento para concretar compras.

Costos y presión tributaria afectan la rentabilidad

El informe también advirtió sobre las dificultades que enfrentan los comerciantes para sostener sus márgenes.

Desde CAME remarcaron que los costos operativos y la presión tributaria siguen condicionando la rentabilidad de los locales, en un contexto de ventas debilitadas.

Fuente: BAE Negocios