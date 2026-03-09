PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
9 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

guerra en medio oriente
San Antonio de los Cobres
Ventas minoristas
Bolsas
China Suárez
Ciclo lectivo
Conflicto en Medio Oriente
becas provinciales
Temporal en Salta
guerra en medio oriente
San Antonio de los Cobres
Ventas minoristas
Bolsas
China Suárez
Ciclo lectivo
Conflicto en Medio Oriente
becas provinciales
Temporal en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR BLUE

$1415.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Sigue abierta la inscripción para las Becas Provinciales 2026

En paralelo, continúa abierta la inscripción al Programa Provincial de Becas 2026, destinado a estudiantes universitarios y terciarios de la provincia.
Lunes, 09 de marzo de 2026 09:37

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La convocatoria permanecerá habilitada hasta el 31 de marzo y se realiza de manera virtual a través del sistema oficial del Ministerio de Educación.

Entre los requisitos se establece ser argentino con al menos tres años de residencia en Salta, tener hasta 25 años para ingresantes o hasta 30 para reinscriptos, contar con ingresos familiares que no superen los tres salarios mínimos y haber finalizado el secundario sin materias previas.

Actualmente el sistema registra alrededor de 500 inscriptos, aunque se estima que la convocatoria podría alcanzar unos 7.000 aspirantes en toda la provincia.

Dónde inscribirse

sga.edusalta.gov.ar/BecasProvinciales

Quiénes pueden postularse

Principales requisitos:

Ser argentino y tener al menos 3 años de residencia en Salta.

Tener hasta 25 años si ingresás por primera vez o hasta 30 años si renovás.

Que los ingresos familiares no superen 3 salarios mínimos.

Haber terminado el secundario sin materias previas.

No ser beneficiario del programa Progresar (son incompatibles).

Monto estimado de las becas

Aún no está totalmente definido, pero se estima:

Universitarias o terciarias: entre $34.000 y $45.000 por cuota.

Becas de excelencia: entre $53.000 y $65.000 por cuota.

Se pagan en 6 cuotas y se otorgan según rendimiento académico.

Datos del programa para 2026

Presupuesto total: $171 millones.

631 becas previstas para renovación.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD