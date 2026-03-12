Banfield no logró superar la firmeza de Gimnasia y cayó 2 a 1

Por la fecha 10 del Apertura, el Taladro perdió ante el Lobo y terminó el partido con una derrota 2 a 1 en su contra en el Lencho. Gimnasia se mostró superior, obteniendo una ventaja de 2-0 con dos goles de jugada. En el minuto 18 de la primera etapa, Manuel Panaro anotó el primero, seguido por Nicolás Barros Schelotto, quien marcó a los 34 minutos de la misma mitad. Aunque Banfield intentó cambiar la dinámica del juego, solo lograron anotar una vez a través de Santiago López García (31' de la segunda etapa), por medio de una gran jugada.

Un momento destacado del partido fue el gol de Nicolás Barros Schelotto en el minuto 34 del primer tiempo. Tras un centro de Marcelo Torres al volante éste pudo rematar desde el área grande logrando anotar en el arco rival.

El delantero Bruno Sepúlveda de Banfield estrelló un disparo en el poste en el minuto 79 del segundo tiempo y se perdió la posibilidad de empatar el partido.

El protagonismo de Manuel Panaro lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Gimnasia metió 1 gol.

También fue clave en el Lencho, Nicolás Barros Schelotto. El volante de Gimnasia se destacó frente a Banfield ya que convirtió 1 gol.

El entrenador de Banfield, Pedro Troglio, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Facundo Sanguinetti en el arco; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor y Ignacio Abraham en la línea defensiva; David Zalazar, Lautaro Villegas, Ignacio Pais Mayan y Lautaro Gómez en el medio; y Tiziano Perrotta y Mauro Méndez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Fernando Zaniratto se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Nelson Insfrán bajo los tres palos; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón en defensa; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández, Lucas Castro y Manuel Panaro en la mitad de cancha; y Marcelo Torres en la delantera.

El partido en el Lencho fue dirigido por el árbitro Sebastián Zunino.

Por la próxima fecha, el Taladro visitará a Rosario Central. Por otro lado, el Lobo recibirá a Independiente Riv. (M).

Cambios en Banfield

45' 2T - Salieron Ignacio Pais Mayan por Santiago Esquivel y Lautaro Villegas por Tomás Adoryan

60' 2T - Salieron Lautaro Gómez por Lisandro Piñero y Sergio Vittor por Nicolás Meriano

Amonestados en Banfield:

43' 1T Ignacio Pais Mayan (Conducta antideportiva), 5' 2T David Zalazar (Discutir con un rival), 11' 2T Lautaro Gómez (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 15' 2T Tomás Adoryan (Conducta antideportiva) y 50' 2T Bruno Sepúlveda (Conducta antideportiva)

Cambios en Gimnasia

27' 1T - Salió Nelson Insfrán por Julián Kadijevic

68' 2T - Salieron Lucas Castro por Pablo Aguiar, Manuel Panaro por Franco Torres y Tiziano Perrotta por Bruno Sepúlveda

81' 2T - Salió Nicolás Barros Schelotto por Jeremías Merlo

82' 2T - Salió Marcelo Torres por Agustín Auzmendi

Amonestados en Gimnasia: