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Deportes

Defensa y Justicia y Unión se encuentran en la fecha 12

Sabado, 21 de marzo de 2026 17:45
Defensa y Justicia y Unión se encuentran en la fecha 12

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Defensa y Justicia y Unión se enfrentan por la fecha 12 del Apertura, en el Tito Tomaghello, desde las 17:45 (hora Argentina).

Así llegan Defensa y Justicia y Unión

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura

Defensa y Justicia sacó un triunfo frente a San Lorenzo, con un marcador 5-2. Con una victoria y empates en los anteriores encuentros, el local no conoce la derrota en los últimos cinco partidos. Ha podido marcar 7 goles y ha recibido 4 en su portería.

Últimos resultados de Unión en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Unión logró empatar 1-1 ante Boca Juniors. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Pudo convertir 10 goles y sus rivales lograron anotar 7 en su arco.

Aunque no ha perdido nunca en su estadio, Defensa y Justicia sólo conoce empates en las 5 jornadas disputadas como anfitrión.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 21 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Unión fue el ganador por 3 a 0.

 

El árbitro encargado de dirigir el partido será Felipe Viola.

 

Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Apertura

 

  • Fecha 12: vs Unión: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Defensa y Justicia: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Horario Defensa y Justicia y Unión, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:45 horas
  • Colombia y Perú: 15:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:45 horas
  • Venezuela: 16:45 horas

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