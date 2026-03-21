VIDEO. Talleres de Córdoba le dio vuelta el resultado a Independiente y le ganó 2 a 1 en Avellaneda

Independiente perdió por 2 a 1 ante Talleres y sufrió su segunda derrota consecutiva en el Torneo Apertura, lo que dejó al borde de salir de los ocho primeros que clasifican a los playoffs de la Zona B.

Valentín Dávila fue la gran figura del partido con el tanto que dio vuelta el resultado a los 36 minutos del complemento para Talleres. Gabriel Ávalos había puesto en ventaja a Independiente a los 13 minutos pero Augusto Schott lo empató a los 25.

Con los posibles triunfos de Platense, San Lorenzo y Central Córdoba, Independiente podría volver a quedar fuera de los playoffs, como sucedió en el Clausura 2025, mientras que Talleres quedó a tan solo cinco puntos de Vélez y se mantiene dentro del Top 8.

Independiente salió con todo al partido, con mucha presencia en campo de Talleres y la velocidad de Santiago Montiel para trasladar la pelota, aunque la más clara la tuvo Lautaro Millán que se fue muy alta por encima del travesaño.

Pero con el correr de los minutos, Talleres empezó a adueñarse de la pelota y a usar las bandas para romper la mitad de la cancha de Independiente y llegar al área defendida por Rodrigo Rey, aunque casi sin chances como para generar peligro.

El local terminó mejor la primera etapa, con el dominio nuevamente en campo rival pero menos ordenado que los primeros minutos por lo que no estuvo fino para armar juego colectivo que le permitiera llegar al área rival.

En el inicio del complemento, Rodrigo Rey salvó a Independiente con una magistral atajada a Ronaldo Martínez, quien recibió en solitario dentro del área y al llegar al rectángulo más pequeño definió pero el arquero puso la meno justo para evitar el 1 a 0.

A los 13 minutos del segundo tiempo, y ante un error en el fondo y el rebote muy corto de Herrera, Ávalos, bien ubicado, tomó esa pelota perdida tras el remate de Matías Abaldo y puso el 1 a 0 a favor de Independiente en el mejor momento del partido.

Pero a los 24 minutos, en el mejor momento de Independiente, Augusto Schott le saltó en la cara a Rey, dentro del área chica, para anticipar el centro desde el tiro de esquina de Giovanni Baroni y así empatar el partido por 1 a 1.

A 10 minutos del final, a los 36, el colombiano Diego Valoyes escapó por la derecha ante una muy mala marca de Independiente, tiró el centro bajo al corazón del área y el juvenil Valentín Dávila puso el 2 a 1 a favor de la “T”.

En el final del partido, a los 46 minutos, El uruguayo Matías Abaldo lo tomó de la camiseta al jugador de Talleres que se iba solo al arco y vio la roja directa por parte del árbitro Hernán Mastrángelo.

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura

Fecha 12: vs Talleres: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura

Fecha 12: vs Independiente: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Horario Independiente y Talleres, según país