Independiente perdió 2-1 con Instituto en Córdoba por el Torneo Apertura

El Rojo se quedó con las manos vacías en el estadio Monumental de Alta Córdoba y cayó derrotado por 2 a 1 ante La Gloria en un partido por la fecha 11 del Apertura. Independiente tomó la iniciativa y se puso en ventaja al minuto 13' del primer tiempo con un gol de jugada de Matías Abaldo. Sin embargo, el desarrollo del partido cambió y Instituto remontó con éxito el marcador. Primero, con un disparo de Alex Luna (14' de la primera mitad), y luego, con otro tanto de Giuliano Cerato, otra vez de jugada, transcuridos 34' de la misma etapa.

Giuliano Cerato se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Instituto metió 1 gol, efectuó 23 pases correctos, recuperó 5 balones y buscó el arco contrario con 3 disparos.

También fue importante Alex Luna. El delantero de Instituto marcó 1 gol, remató al arco contrario en 3 oportunidades y realizó 10 pases correctos.

El director técnico de Instituto, Diego Flores, planteó una estrategia 3-4-3 con Manuel Roffo en el arco; Agustín Massaccesi, Fernando Alarcón y Leonel Mosevich en la línea defensiva; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico y Diego Sosa en el medio; y Jhon Córdoba, Franco Jara y Alex Luna en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Gustavo Quinteros se pararon con un esquema 4-5-1 con Rodrigo Rey bajo los tres palos; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Facundo Zabala en defensa; Iván Marcone, Rodrigo Fernández Cedrés, Matías Abaldo, Ignacio Malcorra y Ignacio Pussetto en la mitad de cancha; y Gabriel Ávalos en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Monumental de Alta Córdoba fue Nicolás Ramírez.

La Gloria visitará a Boca Juniors en la próxima jornada. Por el lado de el Rojo jugará de local frente a Talleres.

Cambios en Instituto

65' 2T - Salió Jhon Córdoba por Luca Rafaelli

78' 2T - Salió Alex Luna por Nicolás Guerra

79' 2T - Salió Gastón Lodico por Juan Ignacio Méndez

80' 2T - Salió Agustín Massaccesi por Jonathan Galván

Amonestados en Instituto:

46' 1T Franco Jara (Conducta antideportiva), 0' 2T Alex Luna (Conducta antideportiva), 28' 2T Manuel Roffo (Demorar el juego), 42' 2T Nicolás Guerra (Conducta antideportiva), 45' 2T Luca Rafaelli (Demorar el juego) y 47' 2T Juan Ignacio Méndez (Demorar el juego)

Cambios en Independiente:

21' 1T - Salió Facundo Zabala por Milton Valenzuela

57' 2T - Salieron Rodrigo Fernández Cedrés por Luciano Cabral y Franco Jara por Matias Fonseca

75' 2T - Salieron Ignacio Pussetto por Facundo Valdez, Santiago Arias por Leonardo Godoy y Matías Abaldo por Maximiliano Gutiérrez

Amonestados en Independiente: