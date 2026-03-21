Newell`s y Gimnasia (Mendoza) se miden por la fecha 12

Desde las 17:45 (hora Argentina), Newell`s será hoy el anfitrión de Gimnasia (Mendoza), en el partido que disputarán por la fecha 12 del Apertura en el Coloso del Parque.

Así llegan Newell`s y Gimnasia (Mendoza)

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Apertura

Newell`s quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Lanús por un resultado de 0 a 5. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 2 partidos perdidos, con 1 gol marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura

Gimnasia (Mendoza) viene de caer derrotado 1 a 2 ante Estudiantes. Lleva 4 fechas sin ver la victoria. Los encuentros anteriores terminó igualado en el marcador. Ha marcado 3 tantos y sus oponentes le han convertido 4 en esos partidos.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de noviembre, en el torneo Nacional 1972, y fue Gimnasia (Mendoza) quien ganó 5 a 2.

Sebastián Zunino es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Apertura

Fecha 12: vs Gimnasia (Mendoza): 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura

Fecha 12: vs Newell`s: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Horario Newell`s y Gimnasia (Mendoza), según país