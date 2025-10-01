¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Volcó un camión que transporta combustible en la Quebrada del Toro

Miércoles, 01 de octubre de 2025 12:21
Personal de Gendarmería Nacional fue alertado de la situación a las 7.30 por algunos conductores. La fuerza nacional se puso en contacto con la Policía de Salta, indicando que en ese punto de la Ruta 51 había volcado un camión cisterna con combustible y el conductor estaba herido. 

De manera inmediata comenzó un operativo con policías, bomberos y ambulancias que partieron al lugar y en la zona hubo desvíos. El camión quedó apoyado sobre el lateral derecho y el camionero tuvo que ser rescatado del interior de la cabina. 

Fue derivado al Hospital de Campo Quijano con el diagnóstico de politraumatismo y luego trasladado hacia en hospital San Bernardo. A raíz del siniestro también se procedió, según establece el protocolo, a la realización del test de alcoholemia  al chofer del dorado. El resultado fue negativo. También se informó que el hombre se encuentra fuera de peligro.

