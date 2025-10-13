Una joven de 22 años acuchilló a su pareja en el cumpleaños de su hijo

Una joven madre acuchilló de manera demencial y por la espalda a su pareja, siendo ésta trasladada por sus familiares hasta un hospital donde el hombre quedó internado.

El hombre de 48 años resultó víctima de varios puntazos pero la más grave herida fue un puntazo a la altura de la cintura, que ingresó por la espalda.

El arma que utilizó la mujer no pudo ser hallada, sería un cuchillo de mesa tipo sierrita, dijeron fuentes de la investigación, tras los análisis realizados por los médicos que atendieron al hombre herido.

La joven fue detenida

Por orden de Mariano Gómez, fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de La Banda, personal de la Comisaría 2 de la Mujer y la Familia puso tras las rejas a una joven madre que acuchilló a su concubino, aunque no trascendió aún si la imputó por el delito de tentativa de homicidio agravado..

Las fuentes señalaron ayer que el sangriento hecho se conoció cerca de la 1 de la madrugada, cuando la Sala Central Banda recibió un llamado telefónico que indicaba que en una casa de calle Mailín, entre Ecuador y Europa del barrio Avenida había una persona herida de arma blanca en estado grave.

Inmediatamente personal de la Comisaría Quince arribó a la vivienda y allí se entrevistó con Florencia -una ama de casa de 22 años- quien manifestó a la policía que su concubino había sido trasladado por familiares al hospital bandeño con una herida.

En estado de ebriedad

Florencia, según la policía se encontraba en completo estado de ebriedad, aún así hizo un relato algo incoherente, dado su estado de embriaguez. La mujer expresó que desde horas de la tarde se encontraba bebiendo con su pareja -de apellido Navarrete, de 48 años- en el lugar, ya que le habían festejado el cumpleaños de cinco años de su hijo y tras los festejos infantiles comenzaron a beber.

Según consta en el informe de la policía, la joven madre expresó que su pareja, además de la ingesta de alcohol, comenzó a "drogarse". Luego se generó una discusión entre ambos y allí, él habría tratado de golpearla. Esta actitud molestó a la mujer y fue entonces cuando Florencia tomó un cuchillo sierrita de la mesa y lo lesionó en la parte baja de la espalda.

Por la cantidad de sangre que perdía el hombre, sus familiares llamaron una ambulancia que trasladó al herido al nosocomio bandeño, donde recibió asistencia médica y quedó internado en observación.

Tras la aprehensión de la acusada, su hijo fue entregado a su abuela materna. La policía realizó una detallada inspección en la vivienda, pero no encontró el arma que la mujer usó para lesionar gravemente a su pareja.