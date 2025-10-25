Jujeño robó una moto en Orán y cayó en Pichanal

Un audaz ladrón de motocicletas, conocido por su habilidad para hacerse de estos vehículos, fue detenido en la estación de servicio ubicada en el cruce de las rutas 50 y 34, en Pichanal, donde intentó repostar combustible para poder llegar al límite entre las dos provincias.

Por poco lo logra, si no hubiera sido por la rapidez de la fuerza pública en poner en conocimiento de los distintos puntos del norte provincial el alerta por el fugitivo ladrón jujeño.

El sujeto había sustraído un vehículo de gama media y salió rápidamente desde la ciudad de Orán, buscando la ruta 50 hacia el sur. Ya sobre esa traza, imprimió velocidad a la motocicleta y llegó casi sin pestañear a Pichanal. En la estación de servicio intentó cargar combustible, pero una patrulla policial arribó de inmediato y, en solo segundos, quedó al descubierto.

El mañoso intentó huir a pie, pero fue reducido de inmediato y trasladado al móvil policial.

Fuentes del norte provincial aseguraron que el robo se produjo ayer, cerca de las 12, y que a las 13 efectivos de la Policía de Pichanal detuvieron a un joven de 22 años en una estación de servicio, luego de que intentara cargar combustible en una motocicleta robada.

El hecho se inició en la ciudad de Orán, cuando un vecino denunció el robo de su moto ocurrido cerca del mediodía, en la intersección de las calles Los Constituyentes y Nahuel Huapi. El propietario del vehículo logró ver cuando el sujeto se hacía con su motocicleta y se daba a la fuga.

Según el testimonio de la víctima, el ladrón escapó por la ruta 50 a toda velocidad, perdiéndose de vista minutos después, a pesar de que intentaron seguirlo.

La Policía de Orán emitió el alerta y, de inmediato, sobre la ruta 50 se apostaron efectivos de Pichanal, esperando ver pasar al jujeño hacia el sur, tal como lo había descrito el damnificado.

Minutos después del alerta, personal policial de Pichanal logró identificar el rodado cuando transitaba hacia el cruce de rutas. Luego lo corroboraron en la estación de servicio y cercaron al sujeto que la conducía.

Al ser descubierto, el joven delincuente jujeño intentó huir corriendo por la playa de expendio de combustible, pero fue rápidamente reducido y detenido por varios efectivos que lo esperaban en el lugar.

El acusado, oriundo de Fraile Pintado, provincia de Jujuy, quedó a disposición de la Justicia a la espera de su imputación. Al parecer, el modus operandi del hábil ladrón es de vieja data y podría tener otros robos en su haber.