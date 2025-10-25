Madre y hermana lo envían a la cárcel

Un conflicto familiar cuyo origen -se afirma- es una carga de crédito para un celular, terminó con un joven de 35 años en la cárcel, ya que el mismo -tras la negativa de su madre y su hermana de ponerle crédito a su teléfono móvil-, optó por violentarse y según las denunciantes las amenazó y tras ser denunciado volvió a amenazarlas.

Tras la denuncia de las dos mujeres hermana y madre, personal policial detuvo al hombre y poco después la fiscalía actuante imputó al joven por los delitos de amenazas y dispuso que siga detenido por el tiempo que la justicia determine en su momento.

La fuente de la información señaló que el acusado se presentó en la vivienda donde viven ambas mujeres, les exigió que le carguen crédito en el celular y les profirió amenazas ante la negativa.

Días después del incidente, pese a las medidas cautelares dictadas por la fiscalía, regresó y las amenazó nuevamente.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó de forma provisional a un hombre de 35 años como autor de los delitos de amenazas (dos hechos) y desobediencia judicial, en concurso real.

Tras la audiencia de imputación, no trascendió si el hombre declaró y si tuvo defensor oficial o particular, desde la Fiscalía se solicitó que permanezca detenido.

La denuncia fue realizada por una mujer en contra de su hermano, quien tiene permanentes conductas violentas hacia ella y su madre.

Según relata la denunciante, el pasado 16 de octubre, se presentó en la vivienda de ambas y les solicitaba que le carguen crédito a su celular y ante la negativa, las amenazó.

Luego agregó que días después, y pese a las medidas de restricción vigentes, regresó y nuevamente les profirió amenazas en contra de ambas mujeres, afirmó en su queja penal.