Jueza Makintach pidió "paz para su familia"

La jueza Julieta Makintach afirmó ayer que "necesita paz para su familia", en la antesala del veredicto que el Jurado de Enjuiciamiento dará a conocer hoy. La magistrada atraviesa las horas previas en un clima de fuerte expectativa y, según expresó, intenta resguardar a los suyos en medio de una situación institucional y personal que ya lleva varios meses.

Makintach dialogó brevemente con la Agencia Noticias Argentinas, aunque evitó confirmar si asistirá o no al Anexo del Senado bonaerense para escuchar la resolución. "No lo sé aún", respondió, dejando abierta la posibilidad de no presentarse físicamente en la audiencia.

El procedimiento está previsto para comenzar a las 10 en la sede de 7 y 49, en la ciudad de La Plata, donde los doce jurados deberán definir si corresponde la destitución de la magistrada o si continuará en su cargo. El desenlace será el punto culminante de un proceso que avanzó entre declaraciones, presentaciones y medidas disciplinarias.

En su conversación con NA, Makintach reiteró que "necesito paz para mí y mi familia ahora", frase con la que buscó sintetizar el desgaste emocional que acarrea el caso. Al mismo tiempo, se refirió a la denuncia por presunto testimonio agravado que presentó contra su colega Maximiliano Savarino y señaló: "Estoy esperando que me llamen a ratificar".

La jueza se encuentra actualmente suspendida de sus funciones, apartada también de la cátedra que dictaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, y está imputada en una causa penal que tramita en la UFI Nº 1 de San Isidro.