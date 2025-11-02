PUBLICIDAD

Descuido y robo

Aprovechó un descuido y le robó objetos de una camioneta en barrio Unión: los elementos fueron recuperados

Un hombre fue demorado luego de sustraer cajas con materiales de trabajo del interior de una camioneta estacionada en barrio Unión, zona norte de la ciudad de Salta. La rápida intervención policial permitió recuperar los objetos y restituirlos a su propietario.
Domingo, 02 de noviembre de 2025 06:55
Lo robado fue recuperado por la Policía de Salta.
Un operativo en barrio Unión, en la zona norte de la Capital salteña, permitió a efectivos de la Comisaría 11 del Distrito de Prevención 1 recuperar materiales robados del interior de una camioneta estacionada en la vía pública.

El hecho se registró cuando un repartidor denunció la sustracción de dos cajas que había dejado dentro del vehículo mientras realizaba su recorrido habitual. Según se informó, el sospechoso aprovechó un descuido del trabajador para abrir la camioneta y llevarse los objetos, sin advertir que vecinos del lugar habían tomado nota de los movimientos.

Con los datos aportados por el damnificado y testigos, los uniformados realizaron un rápido relevamiento por el barrio y lograron ubicar una de las cajas sustraídas, que contenía tanzas y un fardo de adhesivos vinílicos, en una vivienda cercana.

Los elementos fueron restituidos a su propietario, mientras que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal 1, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar la responsabilidad del implicado y establecer si tuvo participación en otros hechos similares registrados en la zona.

