Preventiva para conductor que manejaba borracho

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas (U.G.A.P.), Gabriel González, solicitó la prisión preventiva para el hombre de 49 años acusado de homicidio culposo en un siniestro vial ocurrido el pasado 11 de noviembre en la ciudad de Salta. El incidente resultó en la muerte de Santiago Liquin, un joven de 25 años, quien viajaba en motocicleta cuando fue embestido por un automóvil cuyo conductor tenía un nivel de alcoholemia superior al permitido.

El hecho tuvo lugar en la noche del martes 11, cuando el acusado, con 1,97 g/l de alcohol en sangre, invadió el carril contrario sobre la Avenida del Carnaval y colisionó de frente con la motocicleta de Liquin. El joven sufrió un grave traumatismo encéfalo craneano y politraumatismos, y falleció horas después en el hospital San Bernardo.

Tras el siniestro, el conductor intentó darse a la fuga, pero fue detenido en el lugar por un efectivo policial, lo que evitó que pudiera escapar de la escena. El fiscal González destacó en la audiencia la gravedad del caso y solicitó la medida cautelar, señalando los riesgos procesales de fuga y la posible obstrucción de la investigación. La jueza de Garantías 8 del distrito Centro, Claudia Puertas, hizo lugar al pedido y dictó la prisión preventiva del imputado, quien deberá enfrentar el proceso judicial por homicidio culposo, agravado por la fuga y la conducción bajo los efectos del alcohol.

La medida busca garantizar el desarrollo de la investigación y aplicar la ley de manera efectiva, protegiendo así tanto los derechos de la víctima como los de la comunidad.

Marcha en reclamo de justicia

El caso generó una profunda conmoción en la comunidad. El pasado sábado, familiares, amigos y vecinos de la víctima realizaron una marcha en la que expresaron su dolor y exigieron justicia por Santiago Liquin. La movilización, que se llevó a cabo sobre Avenida Ex Combatientes de Malvinas, fue encabezada por Saúl Liquin, el padre de la víctima, quien agradeció el apoyo de la comunidad: "Fue muy emocionante ver todo el apoyo que recibimos", expresó.

Saúl Liquin también aprovechó la ocasión para hacer un fuerte llamado a la Justicia: "Les pido a los que imparten justicia que se pongan la mano en el corazón, que piensen en sus familias, que tengan empatía con nosotros. Necesitamos una pena ejemplar para que esto no vuelva a pasar", manifestó, al tiempo que destacó la importancia de los controles viales, aunque advirtió que aún existen conductores que no toman conciencia de los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.