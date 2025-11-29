Adolescente de 16 años mató a su novio de tres puñaladas

La adolescente de 16 años que era intensamente buscada acusada de matar a su novio en Remedios de Escalada, fue detenida en La Matanza.

La joven estaba refugiada en la casa de un familiar, precisamente en la casa de un tío, donde fue capturada.

La menor era señalada como la única sospechosa de haber atacado con puñaladas en el pecho a su pareja, un joven de 21 años identificado como Santiago Nahuel López Monte.

Tras varios días prófuga, lograron localizarla luego de secuestrar el teléfono del padre de la joven que se encuentra preso en una unidad carcelaria.

El hecho ocurrió en la casa de la adolescente, en Remedios de Escalada. Fue ella misma quien llamó al 911 para pedir ayuda, intentando instalar una versión falsa sobre lo sucedido.

Aseguró que su novio había sufrido un accidente con las rejas de la entrada, pero los médicos comprobaron que las lesiones eran puñaladas en el pecho.

Cuando llegó la ambulancia, la joven se mostró inquieta por saber a qué hospital sería trasladado el joven. Minutos después, aprovechó un descuido y escapó. Desde entonces permanecía prófuga.

Miguel, hermano de la víctima, dio detalles de lo sucedido: "Me llama mi mamá que la había llamado a ella diciendo que le metió una puñalada a mi hermano. Pensamos que le habia cortado el dedo, porque es una mujer muy violenta".

El hombre especificó que la familia de la joven tiene relación con el narcotráfico. A mi hermano lo mataron adentro y a ella la ayudaron a sacarlo. ¿Cómo llegó la familia tan rápido?", agregó Miguel.

"Mi hermano era buenito, iba al colegio, trabajaba. No andaba en nada raro. Le dijimos que no se metiera con ella, que eran narcos, gente a la que le gustaba la plata fácil. Le dijimos 'no vas a aprender nada con ella'", sostuvo.