La hijastra y sus amigas le robaron US$47.000

Una mujer de 48 años denunció que cuando se hallaba de viaje durante el último fin de semana largo, la hija de su expareja le robó todo. Aseguró además que la acusada, de 25, tenía una llave.

La víctima R.D. vive en una casa ubicada en la calle Aristóbulo del Valle al 700, en Merlo. Mientras ella estaba en la costa atlántica, la dejó al cuidado de su sobrino, aseguró en la denuncia.

El joven le advirtió en un mensaje de WhatsApp que alguien había entrado: "Tía, ¿o vos dejaste todo así o entró alguien a robar?". Al revisar la habitación principal, encontró todo revuelto. La mujer también le pidió que revisara en un lugar específico dentro de un placard y el sobrino notó que faltaban los ahorros y alhajas antiguas que pertenecían al suegro de R.D.

La mujer regresó de inmediato y empezó a recopilar imágenes de comercios y casas vecinas. Esos videos muestran a su hijastra junto a otras tres mujeres y minutos después, el grupo regresó con bolsas y objetos.

Además, la víctima encontró una campera negra sobre la cama, que no era de su sobrino, sino de una de las cómplices. De acuerdo a la denuncia, robaron US$ 47.000, que estaban guardados en una caja de cartón.

Las cámaras fueron clave

Las cámaras también captaron cómo las cuatro mujeres bajaron de una camioneta blanca, conducida por el novio de la hijastra. Luego del robo, él las pasó a buscar y se fueron del lugar.

De acuerdo con el abogado de la querella, Rodrigo Tripolone, R.D. tuvo una relación de 14 años con el ahora fallecido. No se casaron y no tuvieron hijos en común, pero criaron juntos a la hija biológica del hombre.

Cuando el marido murió en mayo, empezó el conflicto. La hija entró a la fuerza en una despensa que la pareja tenía en común y desalojó a la madrastra.

Luego, la joven se llevó a la fuerza la camioneta familiar con una grúa. En ese vehículo, estaban las pertenencias de R.D., entre ellas, la llave de la casa, explicó el abogado. El robo en la calle Aristóbulo del Valle al 700 es el tercer episodio.

Con todas las pruebas reunidas, el fiscal Claudio Oviedo de Morón pidió la detención de la joven, su pareja y las otras tres mujeres.

Tripolone detalló que hubo un allanamiento el jueves y secuestraron "el 10% del dinero robado, un anillo y otras pertenencias".

La causa quedó caratulada como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y con efracción, ya que rompieron el placard para acceder a los objetos robados.