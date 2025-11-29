Madrugada trágica en Orán: un joven fue asesinado de un disparo en el barrio 11 de Septiembre

La quietud de la madrugada en el Barrio 11 de Septiembre (125 Viviendas) se quebró de manera abrupta este sábado a la madrugada, cerca de la 1.30, cuando vecinos escucharon un disparo seco y luego vieron caer a un joven en plena calle Alvarado al 1600. Las primeras versiones apuntan a que el joven, de aproximadamente 25 años, fue baleado a muy corta distancia y falleció de inmediato a causa de la herida de arma de fuego.

Mientras algunos residentes intentaban comprender lo ocurrido, el lugar se transformó en pocos minutos en una escena resguardada por efectivos de la Policía de Salta, quienes acordonaron la zona y limitaron el acceso para preservar cada rastro que pudiera aportar información. La tensión entre los vecinos fue evidente: muchos permanecieron en las veredas tratando de saber si conocían a la víctima, mientras otros aportaban testimonios preliminares a los agentes.

Poco después llegaron los especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), encargados de realizar los peritajes técnicos. Trabajaron sobre la trayectoria del disparo, la posición del cuerpo y cualquier indicio material que pudiera dar pistas sobre el recorrido del agresor. Paralelamente, la Brigada de Investigaciones inició entrevistas con testigos y comenzó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas cercanías donde ocurrió el homicidio. Habrá que ver si alguna captó alguna imagen que pueda ayudar a dar con el autor del disparo.

Según fuentes policiales, el joven habría recibido un único disparo, aunque aún no se confirmó si se trató de un ataque directo, un intento de robo o un posible ajuste vinculado a conflictos previos. Todas las líneas investigativas e hipótesis permanecen abiertas.

El operativo se extendió durante varias horas y la calle Alvarado permaneció cerrada al tránsito hasta que se completó la recolección de pruebas. La conmoción en el barrio continúa y se espera que en las próximas horas la Justicia avance con nuevas medidas para esclarecer el homicidio.

Fuente: Radio Orán