PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
29 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Boxeo profesional
Corredor bioceánico
Gabinete provincial
General Güemes
cerrillos
Búsqueda de personas en Salta
Homicidio en Orán
Boxeo profesional
Corredor bioceánico
Gabinete provincial
General Güemes
cerrillos
Búsqueda de personas en Salta
Homicidio en Orán

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Homicidio en Orán

Madrugada trágica en Orán: un joven fue asesinado de un disparo en el barrio 11 de Septiembre

Un hombre de unos 25 años perdió la vida durante la madrugada de este sábado en el Barrio 11 de Septiembre. Peritos del CIF, la Brigada de Investigaciones y efectivos policiales trabajaron sobre múltiples hipótesis para reconstruir cómo ocurrió el hecho que dejó a todo el vecindario en shock.
Sabado, 29 de noviembre de 2025 08:29
Un joven fue asesinado en el Barrio 11 de Septiembre en Orán.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La quietud de la madrugada en el Barrio 11 de Septiembre (125 Viviendas) se quebró de manera abrupta este sábado a la madrugada, cerca de la 1.30, cuando vecinos escucharon un disparo seco y luego vieron caer a un joven en plena calle Alvarado al 1600. Las primeras versiones apuntan a que el joven, de aproximadamente 25 años, fue baleado a muy corta distancia y falleció de inmediato a causa de la herida de arma de fuego.

Mientras algunos residentes intentaban comprender lo ocurrido, el lugar se transformó en pocos minutos en una escena resguardada por efectivos de la Policía de Salta, quienes acordonaron la zona y limitaron el acceso para preservar cada rastro que pudiera aportar información. La tensión entre los vecinos fue evidente: muchos permanecieron en las veredas tratando de saber si conocían a la víctima, mientras otros aportaban testimonios preliminares a los agentes.

Poco después llegaron los especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), encargados de realizar los peritajes técnicos. Trabajaron sobre la trayectoria del disparo, la posición del cuerpo y cualquier indicio material que pudiera dar pistas sobre el recorrido del agresor. Paralelamente, la Brigada de Investigaciones inició entrevistas con testigos y comenzó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas cercanías donde ocurrió el homicidio. Habrá que ver si alguna captó alguna imagen que pueda ayudar a dar con el autor del disparo.

Según fuentes policiales, el joven habría recibido un único disparo, aunque aún no se confirmó si se trató de un ataque directo, un intento de robo o un posible ajuste vinculado a conflictos previos. Todas las líneas investigativas e hipótesis permanecen abiertas.

El operativo se extendió durante varias horas y la calle Alvarado permaneció cerrada al tránsito hasta que se completó la recolección de pruebas. La conmoción en el barrio continúa y se espera que en las próximas horas la Justicia avance con nuevas medidas para esclarecer el homicidio.

Fuente: Radio Orán

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD