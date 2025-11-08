Tartagal: Brutal homicidio intrafamiliar

Un hombre fue asesinado en la mañana de ayer en un barrio de la ciudad de Tartagal, tras una acalorada discusión originada por problemas familiares irresueltos y de vieja data, informaron fuentes del norte.

La tragedia se desató en las primeras horas de la mañana y en pocos minutos la policía esclareció en gran parte la mecánica y el móvil del atentado que le costó la vida a un joven tartagalense, aunque no lograron dar con el sindicado como criminal.

Ayer, 7 de noviembre, el barrio Santa Rita de Tartagal amaneció envuelto en una profunda conmoción tras un violento episodio que terminó en homicidio. Dos hombres de 36 y 38 años de edad dirimieron un pleito de vieja data de la peor manera. Uno de ellos perdió la vida..

Ocurrió poco antes de las 6, sobre calle La Loma de barrio Santa Rita, donde una discusión entre familiares derivó en una agresión con arma blanca. La víctima recibió una herida mortal y falleció dentro de su vivienda, sin que el personal médico pudiera asistirlo.

En el lugar trabajaron efectivos de Infantería, Policía de Salta y peritos del CIF, bajo las directivas de la Fiscalía 4 de Tartagal. La policía recogió testimonios y evidencias para esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento no se confirmó la identidad de la víctima ni menos la del agresor. Aunque se sabe que los involucrados son miembros de una misma familia, quienes se habrían "desconocido" en medio de una violenta discusión, con acelerante etílico al parecer.

El norte salteño se encuentra consternado por ésta y otras tantas tragedias barriales y familiares mortales.