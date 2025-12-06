Asesina al volante, más conocida como "La Toretto", ahora quiere ser niñera

Felicitas Alvite, más conocida como "La Toretto", cumple prisión domiciliaria mientras espera el juicio en su contra por haber atropellado y matado al motociclista Walter Armand en La Plata. En las últimas horas, su defensa presentó un pedido ante la Justicia. para que la joven pueda salir dos veces por semana para trabajar como niñera.

En 2024 los abogados de la joven platense habían solicitado la autorización para que pudiera acceder a salidas laborales, pero ahora el pedido se basa en una propuesta concreta, ya que la joven fue contactada por una familia que vive cerca de su casa para trabajar como niñera de un bebé.

El abogado Flavio Gliemmo indicó a TN que a Alvite le surgió la posibilidad de trabajar dos veces por semana a la tarde y que como está esperando el inicio de la universidad el año próximo, puede cumplir con su rol de niñera durante los meses de verano.

Según indicaron los portales locales, la solicitud se encuentra en manos del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, que deberá decidir si aprueba o no el pedido. Antes de que el Tribunal resuelva, el fiscal Martín Raúl Chiorazzi y los representantes de la querella deberán expresar su postura al respecto.

Cabe destacar que el juicio todavía no tiene fecha de inicio y la tercera audiencia preliminar para avanzar con la causa se realizará el 18 de febrero de 2026. Las primeras dos ocurrieron en octubre y transcurrieron en un escenario de tensión entre las partes.

Los familiares de Walter Armand esperan la fecha de inicio del juicio.