Búsqueda de personas en Salta

Desesperada búsqueda de un niño de 12 años desaparecido en Rosario de Lerma

Toda la comunidad del Valle de Lerma se encuentra en alerta tras la desaparición de un niño de 12 años en el mediodía del martes en Villa Lola, El Encón. La Policía activó el Protocolo Provincial de Búsqueda y pide colaboración a la población.
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 07:27
Él es José Mateo, un niño de 12 años, que desapareció en Rosario de Lerma.
El mediodía del martes y se encendieron las alarmas en Rosario de Lerma por la desaparición de José Mateo, un niño de 12 años que se ausentó de su hogar en Villa Lola, El Encón. La denuncia fue realizada por un familiar y, desde ese momento, se puso en marcha el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas.

Bajo la dirección de la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, efectivos de áreas operativas e investigativas del Distrito de Prevención 10 trabajan intensamente para dar con el paradero del menor.

Según la descripción difundida, José Mateo es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene tez morena y vestía una remera con flores, pantalón jeans, buzo negro y zapatillas marrones al momento de su desaparición.

Las autoridades solicitan a la comunidad que, ante cualquier información que pueda colaborar con la búsqueda, se comuniquen de inmediato al Sistema de Emergencias 9-1-1, se acerquen a la dependencia policial más cercana o se contacten directamente con la Subcomisaría La Silleta al teléfono 3878 27-9839. El operativo continúa en distintos puntos de la localidad y se pide difundir la imagen y descripción del niño para ampliar el radio de búsqueda. No se dio a conocer el motivo por el cual el niño de 12 años dejó su casa.


 

