Prosigue la búsqueda de José Mateo, un niño de 12 años desaparecido

La desaparición de un menor moviliza por estas horas a Rosario de Lerma. José Mateo, un niño de 12 años, se ausentó este martes al mediodía de su hogar ubicado en Villa Lola, El Encón, y desde entonces nada se sabe de él. La denuncia fue radicada por un familiar, lo que activó de inmediato el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas.

En un giro inesperado, fuentes policiales confirmaron que se produjo una confusión en la identificación de un niño, lo que retrasó las primeras acciones. Sin embargo, las autoridades aclararon que el operativo para encontrar a José Mateo sigue en marcha.

La búsqueda está a cargo de efectivos de áreas operativas e investigativas del Distrito de Prevención 10, bajo la dirección de la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma. El despliegue incluye patrullajes en la zona y la difusión del rostro y la descripción del menor en redes y medios.

Según informaron los investigadores, José Mateo es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene tez morena y al momento de ausentarse vestía una remera con flores, pantalón jeans, buzo negro y zapatillas marrones.

Las autoridades solicitaron a la población que, ante cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero, se comuniquen de inmediato al Sistema de Emergencias 9-1-1, se acerquen a la dependencia policial más cercana o llamen al teléfono 3878 27-9839 de la Subcomisaría La Silleta (DDP-10).

La comunidad de Rosario de Lerma se encuentra en alerta y se organizan redes solidarias para apoyar la búsqueda. Cada minuto cuenta para hallar a José Mateo sano y salvo.