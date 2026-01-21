PUBLICIDAD

21 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Policiales
Policiales

Murió un adolescente tras ser baleado en una pelea

Tenía 15 años y falleció en Mar del Plata luego de permanecer un mes internado con un grave traumatismo de cráneo.
Miércoles, 21 de enero de 2026 01:59
Un menor de 15 años falleció en Mar del Plata tras estar un mes internado a raíz de una salvaje agresión que recibió el 23 de diciembre pasado. La víctima identificada como Sebastián Morua estaba internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde había ingresado con un severo traumatismo de cráneo.

La víctima había sido herida durante un violento episodio ocurrido el 23 de diciembre pasado en el barrio marplatense de San Patricio, cuando una reunión familiar terminó en una pelea que incluyó disparos.

Allí se desarrollaba un cumpleaños en el que uno de los familiares y una persona que llegó al lugar tuvieron una gresca que terminó involucrando a varias personas, entre familiares y vecinos.

La situación se tornó cada vez más violenta y derivó en golpes de puño entre dos grupos, aumentando más la tensión cuando uno de ellos regresó armado y efectuó varios disparos en el lugar, impactando uno de los proyectiles en Morua que ya había sido golpeado durante la pelea.

 

