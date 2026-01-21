No declararó el acusado de robar en el centro

Un hombre de 34 años fue imputado y permanece detenido acusado de haber protagonizado dos robos ocurridos durante la madrugada del 15 de enero en el microcentro de la ciudad de Salta, uno de ellos en un local gastronómico coreano de calle España al 400 y otro en un comercio de indumentaria ubicado en Caseros al 300.

La causa está a cargo del fiscal penal 2 interino en feria, Esteban Martearena, quien lo imputó de manera provisional como autor de los delitos de robo calificado por efracción, en concurso real con robo simple en grado de tentativa. El acusado fue asistido por la defensa oficial y se abstuvo de declarar. En razón de que cuenta con antecedentes penales, la Fiscalía solicitó el mantenimiento de su detención.

Los hechos

De acuerdo con las actuaciones preliminares, el primer hecho se habría producido a primera hora de la madrugada del 15 de enero, cuando el imputado intentó ingresar por la fuerza a un local de ropa de calle Caseros, forzando la puerta de acceso sin lograr concretar el robo. Minutos más tarde, se dirigió a un comercio gastronómico coreano situado sobre calle España, donde rompió un vidrio lateral, accedió al interior y se dirigió a la caja registradora, de donde sustrajo una suma cercana a los 50 mil pesos. La huida se produjo de manera apresurada luego de que se activara la alarma del sistema de seguridad.

El violento episodio en el local de comida oriental generó conmoción en una de las zonas más transitadas del centro salteño, a pocos metros de la plaza 9 de Julio. En el lugar, además de la puerta de vidrio destrozada, se hallaron rastros de sangre en el ingreso. El establecimiento funciona como mini supermercado de productos coreanos en su frente y como restaurante en su interior, y es un punto de referencia tanto para vecinos y turistas como para la comunidad coreana residente en la provincia.

Las maniobras del sospechoso quedaron registradas por cámaras internas de los comercios y por el sistema de videovigilancia del 911. A partir del análisis de esas imágenes, sumado al perfilamiento realizado por personal del Grupo Investigativo de la Policía de la Provincia, se estableció que en ambos hechos habría intervenido la misma persona.

La detención se concretó el lunes en barrio Las Costas, durante un procedimiento a cargo de la Dirección General de Investigaciones, con participación de efectivos de la División Investigación Oeste y del Sector 2, y con intervención de la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 7.

