Robaron en una carnicería de Vicente Solá

Dos hombres fueron demorados ayer tras un robo en una carnicería ubicada en calle Zuviría al 2000, en barrio Vicente Solá. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 3 de Tres Cerritos, luego de un alerta ingresado al Sistema de Emergencias 911. Intervino la Fiscalía Penal 2.

Según se informó, del local sustrajeron dinero y se registraron daños en la puerta de ingreso, lo que evidenció que el acceso habría sido forzado. A partir de las características aportadas por testigos, la Policía desplegó un operativo de búsqueda en la zona.

Como resultado de esas tareas, los presuntos autores fueron localizados y demorados en la vía pública, sobre calle Juana del Moro. Se trata de dos hombres de 28 y 27 años, uno de los cuales se encuentra en situación de calle.

Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía Penal 2, que ordenó las medidas de rigor para avanzar en la investigación y determinar su responsabilidad en el hecho.

Las Magdalenas

Por otra parte, un sujeto de 30 años fue interceptado el lunes en barrio San Silvestre tras la sustracción de objetos de un vehículo estacionado en barrio Las Magdalenas. Se recuperaron los elementos sustraídos.

Policías de Comisaría 16 detuvieron ayer a la madrugada a un hombre de 30 años vinculado a la comisión de un robo y otro hecho en grado tentativa, denunciados por vecinos de barrios Grand Bourg, Las Magdalenas y Las Leñas. La intervención inició por un reporte al Sistema de Emergencias 911.

Rápidamente, policías interceptaron y detuvieron al sospechoso en barrio San Silvestre. Se le secuestró entre sus prendas de vestir elementos que habían sido sustraídos de un vehículo estacionado en calle Piedra Buena de barrio Las Magdalenas.