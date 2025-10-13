Cuatro estudiantes salteños viajarán a Francia

Cuatro alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 3.132 fueron seleccionados para participar de un intercambio estudiantil en Francia, una experiencia que les permitirá profundizar su formación técnica y conocer nuevos modelos productivos.

El director del establecimiento explicó que la selección se realizó en base al rendimiento académico de los estudiantes, priorizando los mejores promedios del ciclo lectivo. Uno de los jóvenes elegidos ya cuenta con una experiencia previa en ese país: a comienzos de este año participó en una competencia internacional de manejo de ganado organizada por Erasmus, donde obtuvo el segundo puesto.

La ministra de Educación, Cristina Fiore, felicitó a los alumnos antes de su viaje y destacó el valor de estas oportunidades para la provincia.

"A través de sus experiencias y el conocimiento que ustedes adquieren nos enriquecen como sociedad. Contar con gente más preparada ayuda a crecer a la provincia. Hagan que esto valga la pena: la experiencia será fantástica para ustedes y un ejemplo para que otros jóvenes sigan su camino", expresó la ministra.

Por su parte, una de las alumnas participantes señaló: "Vamos a conocer los distintos tipos de manejo que tienen allá, comparar con los nuestros y descubrir nuevos sectores productivos, como la cría de patos y otras formas de viticultura, además de diversas industrias".

Otra estudiante agregó que mantienen contacto con dos jóvenes francesas que estuvieron este año en Salta dentro del mismo programa: "Ellas ya nos están esperando con ansias. Nos escriben todos los días para saber cómo van los preparativos y cuándo llegamos".

Las participantes también vienen de destacarse en la Olimpiada Agrícola, donde obtuvieron importantes resultados.

