Cenoa y una experiencia única en el Autódromo

Adrenalina, aprendizaje y pasión por conducir. El Grupo Cenoa volvió a sorprender a sus clientes con una jornada inolvidable en el Autódromo de Salta, donde los socios del Club Toyota disfrutaron de test drives, desafíos off-road y clínicas de manejo diseñadas para descubrir todo el potencial de sus vehículos.

El sonido de los motores marcó el inicio de una jornada distinta. Bajo el cielo salteño, Toyota y Cenoa reunieron a clientes de Salta y Jujuy para vivir una experiencia que combinó diversión, seguridad y aprendizaje, en un entorno pensado para poner a prueba la tecnología, el confort y la potencia de los modelos de la marca japonesa.

"Queremos que cada cliente viva la emoción de manejar un Toyota en condiciones reales, que descubra cada función y sienta lo que significa ser parte del Club Toyota", expresó Adrián Di Costanzo, gerente de marca de Autolux para Jujuy y Salta.

Durante el evento, los asistentes participaron de clínicas de manejo en pista y en montaña, con instructores especializados que enseñaron técnicas de conducción y seguridad. Las Hilux fueron protagonistas del circuito off-road, donde los conductores experimentaron la fuerza del motor, el sistema 4x4 y las asistencias electrónicas que distinguen a Toyota.

"El cliente aprende realmente a dominar su vehículo. Muchos descubren por primera vez cómo usar el 4x4 baja, el control de descenso o las funciones inteligentes que hacen de Toyota una marca sin límites", destacó Gonzalo Ponce, asesor comercial e instructor del circuito. El equipo de postventa de Cenoa también fue parte de la jornada, presentando sus servicios de asistencia técnica, mantenimiento y talleres móviles , que garantizan atención personalizada y respaldo constante.

"Para nosotros, el cliente Toyota es distinto, y queremos que se sienta distinto. No solo vendemos vehículos, brindamos experiencias y soluciones diseñadas para su tranquilidad", señaló Daniel Colt, gerente de postventa del grupo.

