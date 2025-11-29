Rescate del cóndor: Purik, el viajero, se recupera para emprender nuevamente el vuelo

El 7 de noviembre, la Estación de Fauna Autóctona recibió un aviso inusual: un cóndor había sido visto en el barrio Praderas de San Lorenzo, una zona donde esa especie no suele aparecer. Para Luciana Borelli, jefa del Programa Estación de Fauna Autóctona, esa información ya indicaba una situación preocupante. “Claramente no es un lugar habitual para encontrar este tipo de aves; es una señal de alarma de que el animal no estaba bien”, explicó.

Luciana Borelli, médica veterinaria. Foto. Federico Medaa

La Policía Rural y Ambiental verificó la denuncia y encontró al ejemplar -un macho adulto- en mal estado, por lo que fue trasladado a la estación para recibir los primeros auxilios y tratamiento sintomático.

Diagnóstico: intoxicación crónica por plomo

El cóndor fue sometido a estudios completos en la Universidad Católica de Salta, donde se realizaron análisis de sangre y una tomografía computada con tecnología avanzada de medicina veterinaria. La imagen confirmó la presencia de perdigones en el cuerpo del ave.

“Esto confirmó el diagnóstico presuntivo que teníamos sobre la intoxicación por plomo”, detalló Borelli. Parte de las muestras fue enviada a Buenos Aires para medir la cantidad de plomo circulante en sangre, un dato clave para evaluar su evolución.

Foto: Federico Medaa

Las intoxicaciones por plomo en aves carroñeras suelen ser crónicas, asociadas a proyectiles que quedan alojados en el cuerpo y liberan partículas tóxicas a lo largo del tiempo.

El tratamiento y la evolución de Purik

El animal permanece en rehabilitación en la Estación de Fauna Autóctona, donde se implementó el tratamiento específico para cuadros de intoxicación por plomo. Por el momento, el cóndor aún no puede volar.

“Tenemos que reevaluar la cantidad de plomo en sangre para determinar cuándo será posible una liberación, si es que lo fuera”, explicó la jefa del programa.

Clínicamente, el ejemplar evoluciona bien. Se realizan controles de hemograma, estado hepático y parámetros hematológicos para definir si está en condiciones de regresar a su ambiente natural. No podrá ser liberado hasta que los niveles de plomo hayan descendido a valores seguros, aclaró.

Un cóndor fuera de su territorio natural

Los cóndores no habitan normalmente en zonas bajas como San Lorenzo. Su presencia allí confirma que el ave llegó debilitada. “No deberían estar en esta zona; que haya aparecido es porque hay un daño clínico”, señaló Borelli.

La especialista remarcó que, ante el hallazgo de fauna silvestre, no se debe intervenir: “Hay que dar aviso a las autoridades competentes y no tocar. Son animales silvestres y no sabemos cuál es su condición sanitaria. Además, la impronta humana es contraproducente para su reinserción”.

El ejemplar fue bautizado como Purik, que significa “viajero” en quechua. Por ahora, su regreso a la libertad no tiene fecha.

“Todavía se está analizando. Tenemos que seguir haciendo estudios y evaluar el cuadro clínico antes de una liberación para que sea exitosa”, concluyó Borelli.

El trabajo en la Estación de Fauna

En los últimos años, con una inversión de casi 40 millones de pesos, la estación mejoró significativamente sus instalaciones, con nuevos recintos, áreas de cuarentena y mejores condiciones tanto para los animales como para el personal. Esta inversión permitió también fortalecer el convenio con la Universidad Católica de Salta, donde se atienden casos clínicos complejos y se forman estudiantes en prácticas de rehabilitación de fauna.

En la actualidad, la estación de fauna alberga pumas, monos caí, pecaríes, zorros, osos meleros, osos hormigueros, corzuelas, una guanaca y otras especies. La mayoría de ellas no podrá ser reinsertada por haber crecido en contacto estrecho con personas. “Cuando criamos a un animal silvestre, le estamos quitando la posibilidad de volver a ser libre. Es una condena”, sentenció.

La mayoría de los ejemplares que llegan lo hacen tras haber sido tenidos ilegalmente como mascotas o luego de ser rescatados heridos. Entre los animales más traficados en Salta están los loros habladores (Amazona aestiva), los monos caí, y las tortugas terrestres.