Este sábado se realizará la Marcha del Orgullo LGBT+ en Salta

La ciudad de Salta se prepara para una nueva edición de la Marcha del Orgullo LGBTQ+, que se realizará este sábado 29 de noviembre, con una convocatoria que reunirá a organizaciones de la diversidad, activistas, familias y público en general.

Según informaron los colectivos convocantes, la concentración será a partir de las 17 en el Paseo de la Diversidad, ubicado sobre calle Lavalle entre Urquiza y San Martín. Desde allí, los participantes marcharán por el casco céntrico hasta llegar al Cabildo, donde se realizará un cierre artístico y cultural.

La jornada se desarrollará bajo los lemas “Somos comunidad” y “A la marcha la hacemos entre todes”, con el objetivo de visibilizar reclamos históricos de la diversidad sexual, promover la igualdad y reforzar los pedidos de justicia ante los casos de violencia y discriminación registrados en la provincia.

Los organizadores señalaron que, además del carácter festivo que caracteriza a la marcha, se busca llamar la atención sobre problemáticas que afectan principalmente a mujeres trans, jóvenes LGBT+ y personas que sufren exclusión laboral o violencia institucional. También se pondrá el foco en el aumento de los discursos de odio y en la necesidad de políticas públicas que garanticen derechos.