Rotonda de Limache: iniciaron las obras para la repavimentación

La Municipalidad avanza con las obras del Plan Vial Zona Sur con el fin de mejorar la circulación y la seguridad vial en uno de los principales corredores de la ciudad, y de los más utilizados por los conductores.

En esta ocasión, comenzaron las tareas de fresado en la calzada de la rotonda de Limache con el objetivo de quitar las imperfecciones, hundimientos o deformaciones que dificultan el paso de los vehículos.

Es importante destacar que, los trabajos de fresado se están desarrollando en horario nocturno para no generar inconvenientes o embotellamientos en el paso vehicular durante el día.

Estas acciones continuarán por tramos para luego poder colocar el nuevo pavimento en toda la rotonda; lo que mejorará la fluidez en la zona teniendo en cuenta que el nudo vial conecta las avenidas Ex Combatientes de Malvinas, Tavella, Paraguay y Banchik.

Se solicita a los conductores, circular con precaución debido al desarrollo de la obra y la preparación de la calzada para su posterior repavimentación.

