24 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Alcohol al volante
Escapó y lo hallaron
Especial
festival gastronómico bocado
control de lunares
obras en la rotonda
“Salvá Tu Piel”, la campaña de control de lunares llega a Salta

Del 24 al 26 de septiembre se realizarán controles gratuitos en un móvil instalado sobre calle Balcarce. La iniciativa busca prevenir el cáncer de piel y llega por 13ª vez a la ciudad de Salta.
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 13:06
Desde hoy y hasta el jueves, la Municipalidad de Salta y la empresa La Roche-Posay llevarán adelante una nueva edición de la campaña de concientización y prevención del cáncer de piel “Salvá Tu Piel”.

El operativo se instalará en Plaza Belgrano, sobre calle Balcarce, donde funcionará un camión con tres consultorios atendidos por médicos especialistas que realizarán chequeos gratuitos de lunares. La atención será por orden de llegada en dos turnos: de 9 a 12.30 y de 16.30 a 20.

Una campaña federal con respaldo institucional

Esta es la edición número 13 de la campaña, que recorre 16 provincias y más de 79 localidades. En sus visitas anteriores a Salta, la iniciativa tuvo una amplia respuesta del público.

“Salvá Tu Piel” cuenta con el apoyo de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y la Dirección Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud de la Nación, lo que le otorga un marco científico y federal.

 

