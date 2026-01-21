Farmacias: menos ventas y obras sociales en mora

La situación económica y financiera de las farmacias en Salta atraviesa un momento "crítico y complejo", atravesado por una marcada caída del consumo, el atraso en los pagos de las obras sociales y el peso creciente de los costos fijos e impositivos. Así lo advirtió el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Mario Assad, a Radio Salta al señar que las unidades de venta se redujeron entre un 25 y un 30 por ciento, mientras persiste una morosidad crónica en el cobro de las prestaciones, especialmente por parte del Instituto Provincial de Salud (IPS) y del PAMI.

"El problema no es solo la demora de las obras sociales, sino un contexto general muy desfavorable para la actividad. La farmacia hoy tiene menos ventas, altos costos y grandes dificultades para sostener el servicio", explicó. En el caso del IPS, detalló que actualmente existen atrasos equivalentes a casi tres quincenas. "Se acaba de cobrar la segunda quincena de octubre y están pendientes todas las prestaciones de noviembre y parte de diciembre, además de lo devengado en enero, que todavía no está vencido pero ya forma parte de un atraso acumulado", precisó.

Una situación similar, aunque con una leve mejora reciente, se da con PAMI, la obra social de mayor volumen a nivel nacional. Allí, el desfasaje llegó a ser de hasta cinco quincenas y, si bien se redujo, aún persisten pagos vencidos. Assad indicó que en ese caso hubo una asistencia transitoria de la industria farmacéutica, que otorgó notas de crédito a las farmacias para aliviar la falta de liquidez mientras se regularizan los pagos, mecanismo que permitió sostener el circuito hasta que PAMI cancele sus deudas.

El impacto de esta cadena de atrasos se traslada a toda la estructura del sector: dificultades para afrontar sueldos, impuestos, alquileres y para cumplir en tiempo y forma con las droguerías, que a su vez restringen el crédito cuando se acumulan deudas. "Se resiente toda la cadena de comercialización. La farmacia tiene problemas para cobrar, para pagar a sus proveedores y para reponer mercadería, lo que genera un círculo de fuerte presión financiera", advirtió.

A este escenario se suma la preocupación por la venta ilegal de medicamentos fuera del ámbito de las farmacias. Assad remarcó que, aunque se trate de fármacos de venta libre, "eso no significa que puedan comercializarse en cualquier lugar".