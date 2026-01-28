Se realizó el 4° Reciclatón

La Municipalidad realizó el 4° Reciclatón de la ciudad con el objetivo potenciar el reciclaje, la reducción y la recuperación de residuos, además de colaborar con la economía circular de los mismos. La jornada se hizo frente a la Feria de Libros en la calle Lavalle, entre Urquiza y San Martín.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, manifestó que "estamos muy contentos con la participación de la gente que confía en este trabajo para la entrega segura de sus residuos, los cuales luego son tratados por las cooperativas y empresas del medio".

"Todo junto es basura, pero separado y clasificado es reciclable, esto es algo que la gente debe tener muy presente para el cuidado del ambiente", remarcó el funcionario, quien agregó que, "una de las premisas de este tipo de campaña es lograr reducir el volumen de enterramiento en el Relleno Sanitario San Javier".

Iván Mizzau, subsecretario de Participación Ciudadana de la provincia, expresó que "nos parece muy importante trabajar en el cuidado del ambiente y la promoción del reciclaje y en este caso con el acopio de los residuos textiles como indumentaria, cortinas y manteles; con los que se pueden hacer carteras, ropa y demás elementos".