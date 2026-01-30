Medio siglo de salir sin preguntar a quién ayudar, un orgullo para Salta

Hay instituciones que se construyen con edificios, equipamiento y actos formales. Y hay otras que se sostienen, sobre todo, con decisiones personales: salir de casa de madrugada, interrumpir un cumpleaños, dejar a la familia esperando, exponerse al riesgo sin esperar nada a cambio. Desde hace 50 años, los Bomberos Voluntarios de Salta encarnan esa forma silenciosa y persistente de cuidar a los demás. Ayer hubo un acto en esa gran casa de Alberdi 943.

El aniversario del cuartel "Martín Miguel de Güemes" no fue solo una celebración. Fue, sobre todo, un ejercicio de memoria y gratitud. La historia comenzó cuando un grupo de vecinos entendió que la seguridad y el bienestar de una ciudad también se construyen desde el compromiso ciudadano. Con pocos recursos, pero con una convicción inquebrantable, Aldo Andrés Tapia, Manuel Vicente Fernández, Hernán Figueroa, Julio César Posse y Martín Rufino Patón dieron el primer paso. Lo hicieron en una Salta golpeada por inundaciones e incendios, cuando la urgencia obligaba a actuar.

"Cada guardia cumplida, cada salida de emergencia, cada capacitación y cada sacrificio personal fueron dando forma a una institución respetada y querida por la comunidad", recordó el jefe del cuerpo, Walter Chávez, en un discurso atravesado por la emoción. Desde los primeros encuentros en un salón del sindicato gastronómico sobre avenida Entre Ríos, el paso por la calle 25 de Mayo y, más tarde, la adquisición con esfuerzo propio del predio donde hoy funciona el cuartel, la historia del cuerpo se escribió a fuerza de vocación.

Chávez puso en palabras aquello que rara vez se ve: "Ser bombero no es solo portar un uniforme. Es asumir un compromiso permanente. Estar disponible a cualquier hora, en cualquier circunstancia, muchas veces dejando de lado la familia, el descanso y la vida personal para responder al llamado de quien nos necesita". Por eso, el homenaje no fue solo para los fundadores y para quienes ya no están físicamente, sino también para quienes siguen presentes en cada rincón del cuartel, en cada sirena que suena.

Un momento especialmente sentido estuvo dedicado a las familias. "Son el pilar silencioso de esta institución", dijo el jefe bomberil. Son quienes entienden las ausencias, acompañan las noches largas, sostienen emocionalmente y comparten el orgullo de pertenecer a una familia que vive en estado de alerta permanente.

Con el paso de los años, el cuartel supo crecer y adaptarse sin perder su esencia. Incorporó equipamiento, modernizó procedimientos, fortaleció la capacitación y profundizó el trabajo conjunto con organismos del Estado.