Salta será sede de Argentina Space 2026 y consolida su rol en la nueva economía espacial

Argentina Space 2026 continúa avanzando en su proceso de consolidación como el principal encuentro nacional vinculado a la industria espacial, tecnológica y de telecomunicaciones, y confirmó la participación de la Subsecretaria de Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía y Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Salta como Sponsor ORBITAL, una de las categorías institucionales más relevantes dentro de la estructura del evento.

El encuentro se realizará los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones de Salta, y reunirá a empresas tecnológicas, industrias, organismos públicos, universidades, centros de investigación e inversores vinculados al ecosistema espacial, satelital y de infraestructura tecnológica.

La participación del Gobierno provincial refuerza el posicionamiento de Salta como uno de los polos estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico del país, en un contexto global donde la economía espacial y las tecnologías asociadas muestran un crecimiento sostenido.

En los últimos días, a través de un video difundido en redes sociales, el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, dialogó con autoridades de Argentina Space, donde se destacó la relevancia del evento como plataforma para vincular ciencia, industria y desarrollo productivo, y como una oportunidad concreta para proyectar capacidades tecnológicas argentinas hacia el mercado internacional.

Uno de los hitos más esperados dentro del ecosistema aeroespacial nacional será la presentación de la Misión Argentina Tripulada AR-01, liderada por Noel de Castro, la primera astronauta oficialmente reconocida por la CONAE. Este proyecto representa un paso significativo en la proyección argentina dentro del desarrollo de misiones espaciales tripuladas.

Argentina Space 2026 ofrece diversas categorías de participación para empresas, startups y organizaciones interesadas en integrarse como expositoras o sponsors, incluyendo exposición tecnológica y comercial, conferencias especializadas, rondas de negocios B2B y espacios de demostración tecnológica.

El evento está orientado no sólo a empresas del sector aeroespacial, sino también a compañías de telecomunicaciones, electrónica, software, industria metalmecánica, energía, data science, deep-tech y servicios tecnológicos avanzados nucleados bajo el concepto STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática).

Desde la organización destacan que el objetivo es generar un espacio concreto de negocios, posicionamiento institucional y vinculación estratégica entre el sector público, el sector privado y el sistema científico-tecnológico.

Argentina Space 2026 se desarrolla en un momento de fuerte expansión global del sector espacial, donde la conectividad satelital, la observación de la Tierra, el procesamiento de datos y la infraestructura tecnológica asociada se consolidan como motores centrales del desarrollo económico. En este contexto, la exploración espacial vuelve a ocupar un lugar prioritario en la agenda científica, tecnológica y geopolítica internacional.

Proyectos internacionales como la Misión Artemis II, que contará con la participación de un microsatélite de fabricación argentina, marcarán el regreso de las misiones tripuladas dentro del programa de exploración lunar de nueva generación y reflejan el renovado interés global por el desarrollo del sector espacial y sus implicancias estratégicas para las economías del futuro.

Este escenario refuerza la importancia de generar espacios regionales de articulación tecnológica, industrial y científica como Argentina Space 2026, orientados a integrar talento, industria y conocimiento dentro de una economía global cada vez más vinculada a los servicios espaciales, los datos satelitales y las tecnologías duales.

En ese marco, la realización del evento en Salta busca aportar a la construcción de capacidades locales, promover vocaciones científicas y consolidar a la Argentina dentro de las conversaciones estratégicas sobre el futuro de la economía espacial.

La organización confirmó que el evento se encuentra actualmente en etapa de comercialización, con participación ya confirmada de empresas y organismos estratégicos del ecosistema tecnológico nacional.

Datos de contacto prensa y contratación de sponsor

Argentina Space 2026 - Centro de Convenciones de Salta

Mail: [email protected]

Mail: [email protected]

Contacto: +54 9 387 6339461 / +54 9 387 4414070.