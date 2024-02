Maradona eterno: se cumplen 47 años de su debut con la Selección argentina

Pasaron 47 años del día en el que Pelusa se puso la celeste y blanca, de la Mayor, por primera vez en su vida. Aquella vez, al Diez le "temblaron las piernas".

Dos días antes del encuentro, el entrenador César Luis Menotti -quien después lo dejaría afuera de los convocados para el Mundial de 1978- le reveló que sería citado para hacer su estreno con el combinado nacional. "Báñese y vaya para la concentración en Los dos Chinos. Avísele a sus padres, pero no lo comente con nadie más", le avisó.

Diego Maradona en su debut con la albiceleste con solo 16 años

Con apenas 16 años, el Diez, que cuatro meses atrás había debutado en la Primera de Argentinos Juniors, ingresó en reemplazo de Leopoldo Jacinto Luque. A los 5 minutos del segundo tiempo los dirigidos por el Flaco se imponían por 5-0 y la chance de Pelusa estaba al caer. "No quiero ponerlo nervioso, pero si las cosas van bien lo meto a usted en el segundo tiempo", le había dicho Menotti.

Finalmente, a los 20 del complemento se dio el momento más esperado de Diego: su estreno en la Selección Mayor. Las indicaciones del técnico fueron bastante sencillas. "Haga lo que sabe", le pidió. Con la 19 en la espalda, Maradona saltó al campo de juego y dio inicio a su brillante paso por el combinado nacional que alcanzó su punto más alto con la obtención de la Copa del Mundo en 1986.

En su primera intervención, recibió un pase de Américo Gallego y dejó a René Houseman mano a mano con el arquero húngaro, que evitó el sexto. Más tarde, Sándor Zombori anotó el descuento que decretaría el marcador final. No obstante, antes de que finalizara el encuentro, Diego tuvo su chance tras quedar frente al uno del conjunto visitante y, de derecha, mandó la pelota por encima del travesaño.

En el libro Yo soy el Diego, de los periodistas Daniel Arcucci y Ernesto Cherquis Bialo, Maradona se refirió a ese día: "Me temblaron las piernas y las manos. Era un ruido bárbaro: la tribuna gritaba, lo que me había dicho Menotti me sonaba en la cabeza. Lo digo honestamente, tenía un julepe bárbaro".