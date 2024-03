Demichelis, tan ganador como resistido y cuestionado en River

Los número lo avalan, no así un funcionamiento acorde a la vara alta para un equipo con futbolistas de jerarquía y poderío económico con relación a la mayoría de los equipos del fútbol argentino, como así tampoco el escaso "feeling" con los hinchas, que en la noche del jueves, durante el partido con Estudiantes de La Plata en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, que terminó consagrando a su equipo como el flamante campeón de la Supercopa argentina 2023, reprocharon su planteo, su forma de jugar y que incluya a los juveniles con cánticos ensordecedores en más de una oportunidad. Aún así, el entrenador Martín Demichelis ganó el 50 por ciento de los títulos que disputó desde su llegada a River.

Tal vez esa vara que quedó altísima tras la salida de Marcelo Gallardo, el entrenador más exitoso en la historia del millonario, y el desafío de convivir bajo la sombra de su predecesor al ser su inmediato reemplazante lo condicionan más de la cuenta.

El técnico, cuyas primeras consagraciones habían sido la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones 2023, ya ganó tres competencias desde su asunción a fines de 2022.

Consultado por el desahogo tras el tanto de Rodrigo Aliendro que significó el título, Demichelis expresó tras la euforia: "Hagan la interpretación que quieran. Los goles son amores, soy hincha de River y los goles se gritan. También estaba mi familia, que siempre se come los palazos. Gracias a ellos me pude abstraer bastante de todos los opinólogos que hay, si no hubiese tenido que cambiar el once todos los días".

"Entiendo que el hincha de River es exigente. La inmediatez en la vida no existe y en el fútbol tampoco. El más embroncado cuando no ganamos soy yo, pero tengo que manejar las emociones. (Josep) Guardiola es el mejor entrenador de Europa, pero tardó siete años en ganar la Champions, pudiendo comprar a cualquier jugador. No es tan sencillo. Yo se lo dedico a la gente de River que apoya y a los que exigen bien", se despachó.