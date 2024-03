La "U" venció al albo y es el líder

En el norte de la ciudad de jugó el clásico entre Universitario RC y Gimnasia y Tiro, por la segunda fecha de la Liga Norte Grande Rugby.

En una calurosa tarde en El Huaico, la "U" hizo valer su localía y venció al albo 31 a 17 en un atractivo encuentro. A los 16' Ezequiel García Ascarate marcó el primer try de la tarde para Universitario, mientras que Mariano García Ascarate conquistó la conversión. A los 28', la "U" aumentó diferencias gracias al try de Alejandro Fortuny, más la conversión de Mariano García Ascarate pero en el minuto 34' un try-penal de Gimnasia y Tiro le puso emoción al final de la primera etapa.

En el complemento, a los 2' el albo descontó con un penal de Gabriel Tobio pero a los 13' el capitán de la "U", Gonzalo García Ascarate apoyó un nuevo try para el local, mientras que Mariano García Ascarate siguió sumando con otra conversión. A los 26' se repitió la fórmula, try del capitán Gonzalo García Ascarate y conversión de Mariano García Ascarate. A los 30' Jerónimo Marshall conquistó un try para el albo y Gabriel Tobio anotó la conversión y le puso emoción al partido, pero finalmente un penal de Mariano García Ascarate sentenció el triunfo de la "U", 31 a 17

Por otro lado, en San Lorenzo, Tigres RC consiguió un enorme triunfo con goleada 81 a 7 frente a Santiago Rugby. Con este triunfo Tigres suma su primera victoria en el certamen tras su derrota en el debut frente a Gimnasia y Tiro.

En Santiago del Estero, Jockey Club jugó un partidazo e igualó 22 a 22 frente al local Old Lions.

Cabe destacar que esta tarde, a las 16.30, Tiro Federal visitará a Santiago Lawn Tennis Club.