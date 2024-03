Tras veinte días, Salta Basket vuelve a la acción en La Liga Argentina

En la continuidad de La Liga Argentina, hoy el representante provincial en la segunda división del básquet nacional, Salta Basket, recibirá a Rivadavia de Mendoza, a partir de las 22 en su fortaleza, el estadio Delmi de esta capital.

El elenco salteño volverá a la acción luego de casi 20 días de estar ausente, situación que para nada beneficia no solo al equipo norteño sino a todos los que en algún momento deben atravesar dicha situación.

En esta oportunidad es Salta Basket el elenco perjudicado, dado que mientras pasan casi tres semanas sin competencia algunos de sus rivales directos siguen en actividad, como el caso de Rivadavia, que viene de enfrentar a Colón de Santa Fe y a Villa San Martín en la última semana.

"El fixture es raro, nos tocó estar parados 20 días y ahora vamos a tener cinco juegos en diez días, en particular no me gusta porque después de perder un partido querés jugar lo antes posible, es mucho tiempo sin competencia", sostuvo el DT Ricardo De Cecco al respecto.

Lo cierto es que los infernales volverán al ruedo para mantener viva la ilusión y el buen momento. Octavos en la Conferencia Norte, con cinco partidos para finalizar la temporada regular, Salta Basket se mantiene expectante entre los equipos que pelean por un lugar entre los ocho primeros de la divisional.

El partido contará con el arbitraje de Gustavo Danna y Ariel Mudksi, el comisionado técnico será el salteño Román Guantay. Será el penúltimo partido de la temporada regular en condición de local.

El enfrentamiento contra el equipo mendocino será el segundo en lo que va del certamen, en el primer choque, disputado en el reducto de Rivadavia el 23 de octubre último, fue triunfo para el local por 90-52. Hoy los dirigidos por el salteño De Cecco podrán redimir aquella noche y saldar la cuenta.

Para el juego de esta noche De Cecco contará con el plantel habitual. Ellos son Agustín Jara, Lucas Gallardo, Maximiliano Torino, Germán Farah, Diego Peralta, Facundo Arias Binda (capitán), Jerónimo Díaz Müller, Francisco Quiroga, Tomás Ferraro, Santiago Gattari y Lucio Castellani.