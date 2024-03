Dirigentes de béisbol aseguran que por un conflicto entre funcionarios, no pueden cobrar un dinero adeudado

Un supuesto conflicto entre funcionarios perjudica la economía del béisbol, la disciplina que más alegrías le dio a la provincia. Según denunciaron abiertamente los dirigentes de la Liga Salteña de ese deporte, el gobierno provincial adeuda un dinero debido a un conflicto entre funcionarios. Piden que lo resuelva el gobernador Gustavo Sáenz.

Según la nota firmada por el presidente de la entidad, Raúl Sardinas, el ministro Mario Peña aprobó un presupuesto destinado al Sudamericano U18 que se realizó en la provincia, pero el secretario de Deportes decidió no firmar el expediente por una mala relación entre ambos funcionarios. La nota indica que Chibán no firmó el expediente "porque él (Peña) no firma los míos".

La Liga Salteña de Béisbol indicó que por un conflicto entre Sergio Chibán y Mario Peña, no pueden cobrar un dinero adeudado.

La carta abierta

La Confederación Sudamericana de Béisbol había designado a la Argentina como sede del primer Torneo Sudamericano U18 a realizarse los primeros días de diciembre del 2023. Conversando con la Comisión Directiva de la Federación Argentina y la Liga Salteña salió la posibilidad de realizar este importante torneo en la Ciudad de Salta. A tal fin, autoridades nacionales y provinciales del béisbol se reunieron a principio de agosto de 2023 con el Ministro de Turismo y Deportes de la Provincia de Salta, Mario Peña, y el subsecretario de Deportes Federados, Federico Abud. Y juntos acordamos trabajar en conjunto para que dicha competencia se juegue en nuestra ciudad.

Luego vinieron sucesivas reuniones operativas en donde se pactaron cual iba ser el aporte del Gobierno Provincial y se armó el correspondiente expediente para tramitar la ayuda prometida. A medida que fue pasando el tiempo y vista que el expediente no avanzaba, volvimos a consultar que sucedía y nos dijeron que las condiciones ya no eran las mismas y que no podían aportar lo que habían arreglado meses atrás. Grande fue nuestra preocupación ya que le habíamos confirmado la realización a CONSUBE y los países participantes ya habían comprado los pasajes, por lo que no podíamos suspender el torneo.

Aceptamos las nuevas condiciones y el torneo, por lo que se presentó un nuevo expediente cuando la competencia ya estaba en juego. Los hospedajes de las delegaciones fueron cubiertos con fondos que aportaron los dirigentes y la buena voluntad del proveedor de las comidas que nos esperó un tiempo. Todos los aportantes quedamos a la espera que salga el pago del Gobierno Provincial. Este expediente caminó por todas las oficinas correspondientes y llegó el 27 de febrero del presente año a la Secretaría de Deportes, a la espera de la firma del Secretario Sergio Chibán.

Era casi el último escalón para que el expediente llegue a su fin y así poder cobrar y cancelar las deudas. Al ver que pasaban los días y el expediente no se movía, nos comunicaron de la Secretaria que el Lic. Sergio Chibán no firmaría el expediente. Sin entender cuál sería el inconveniente, solicitamos nuevamente otra reunión para ver lo que sucedía, y nos quedamos anonadados cuando el Secretario de Deportes nos comunicó que no iba a firmarlo.

Lo que más nos sorprendió fue la razón de la no firma: “El Ministro Peña no me firma mis expedientes y se gasta mi presupuesto entonces yo tampoco le voy a firmar los suyos”. Realmente no podíamos creer la situación, le explicamos nuestra necesidad de que salga el subsidio por la necesidad cubrir las distintas obligaciones. Nos dijo que por la amistad que tenía con nosotros nos proponía armar dos nuevos expedientes: uno a cobrar en un par de meses y otro en la segunda parte del año por montos menores a los solicitados. Obviamente nos negamos porque el proveedor de las comidas ya nos intimó ya que con toda razón quiere cobrar un dinero que está totalmente desvalorizado, ya que en diciembre era un costo que ni se acerca a lo que sale hoy, debido a la inflación de nuestro país. Nuevamente solicitamos reunirnos con el Ministro para ver como solucionar el tema de la falta de firma en el expediente por el Secretario, pero nunca pudimos acceder a la misma.

Sr Gobernador nosotros reconocemos que Ud siempre estuvo al lado del béisbol salteño, estamos convencidos de que Ud desconoce totalmente esta situación y es ajeno a la “discordia” de dos importantes funcionares de su gabinete. Nosotros lo conocemos como un hombre de palabra y creímos que sus funcionarios trabajaban bajo esa misma premisa. Le solicitamos, le rogamos que arbitre los medios para que se cumpla con la palabra empeñada. El Béisbol salteño se lo agradecerá.