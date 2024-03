Los hermanos Benavides se preparan para el Desafío Ruta 40 en soledad en KTM y Husqvarna

Del 1 al 7 de junio se disputará el Desafío Ruta 40, la cuarta fecha del Mundial de Rally Raid y si bien el tridente KTM, Husqvarna y Gas-Gas no suman puntos, dirán presente en la Argentina. El detalle, no menor, es que en las principales marcas solo quedaron los hermanos Kevin y Luciano Benavides, ante la baja de Toby Price y la lesión de Matthias Walkner.

La 12° edición del Desafío Ruta 40 tendrá un recorrido sin precedentes: Córdoba albergará la largada y llegada. Las provincias de San Juan y La Rioja también serán parte del recorrido.

La presencia de los hermanos Benavides está confirmada: Luciano (actual campeón del mundo), volverá a subirse a su Husqvarna tras el Dakar 2024 y su posterior operación en la columna debido a una hernia de disco. Kevin, ganador del Dakar 2023 y ya recuperado de su fractura de fémur, se encuentra en Estados Unidos realizando unos tets con el equipo.

Toby Price se mostró molesto en las redes

Price, ganador de dos Dakar (2016 y 2019) y de un Mundial, entre otros logros, dejó de ser parte del equipo austríaco semanas atrás. En sus redes sociales expresó que "KTM ha decidido no renovar mi contrato, por lo que el Dakar 2024 fue mi última participación con ellos". El piloto de Australia no solo se vio sorprendido con la decisión, sino que además dijo estar "en mi mejor momento". Por el momento no se sabe a qué marca se marchará, pero es cierto que durante las últimas carreras fue uno de los grandes protagonistas (quedó segundo en el Dakar 2023 y también en el Mundial finalizado en octubre pasado).

En cuanto a Walkner, el austríaco continúa sin poder subirse a su KTM y hasta peligra su participación en el próximo Dakar (que se correrá en enero de 2025).

En Gas-Gas si hay al menos dos pilotos: Sam Sunderland y Daniel Sanders, quienes, junto a los hermanos Benavides, son los representantes del tridente que este año no compite el Mundial y se perfila para la competencia dakariana.